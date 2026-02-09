Baltijas balss logotype
Кашляете дольше 3 недель? Пора идти к врачу

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кашляете дольше 3 недель? Пора идти к врачу

Причин кашля может быть много, и не все они очевидны.

Кашель — не болезнь, а защитный рефлекс организма. Если он длится более трёх‑четырёх недель, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать, рассказывает терапевт Юлия Волкова.

Врач пояснила, что затяжной кашель всегда указывает на определённую причину, которую необходимо выявить. По её словам, бесконтрольный приём леденцов и сиропов лишь приглушает симптом, но не устраняет проблему, затрудняя тем самым диагностику и отнимая драгоценное время.

Эксперт отметила, что причин кашля может быть много, и не все они очевидны. Среди возможных — недолеченный бронхит, перешедший в хроническую форму, или поствирусный синдром, при котором рецепторы дыхательных путей сохраняют гиперчувствительность.

Кроме того, кашель может иметь нелёгочную природу. Его способны вызывать гастроэзофагеальный рефлюкс (раздражение гортани желудочной кислотой), некоторые препараты от давления или сердечные патологии. Волкова подчеркнула, что в таких случаях необходимо провести диагностику, а именно аускультацию, сбор анамнеза, возможно, рентген или спирометрию, чтобы определить причину и начать правильное лечение.

#медицина #диагностика #лечение #кашель #здоровье
