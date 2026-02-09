Врачи отмечают, что у мужчин тоже могут происходить гормональные колебания, которые заметно влияют на настроение и общее состояние. Хотя этот феномен не отражён в официальной классификации болезней, за последние десятилетия термин «синдром раздражительного мужчины» (Irritable Male Syndrome) вошёл в употребление среди медиков и психологов.

Под этим понятием понимают набор признаков, возникающих на фоне падения уровня тестостерона. К основным симптомам относятся перепады настроения и раздражительность, снижение мотивации, проблемы с концентрацией и памятью, упадок сил, усталость, снижение полового влечения, потеря мышечной массы и увеличение жировых отложений, а также нарушения сна.

Уровень тестостерона у мужчин достигает пика в молодом возрасте, остаётся относительно стабильным до примерно 30 лет и затем постепенно уменьшается, что особенно заметно после 40. Такое снижение может усугубляться стрессом, нездоровым образом жизни, плохим сном и злоупотреблением алкоголем.

Если человек замечает у себя или у близкого такие симптомы, имеет смысл обратиться к врачу и проверить гормональный фон. Часто положительный эффект дают изменения в образе жизни — качественный сон, правильное питание, физическая активность и работа со стрессом. В некоторых случаях специалисты могут рассмотреть заместительную гормональную терапию.

Важно понимать, что мужчина, проходящий через период гормональных изменений, не «сходит с ума» — это реакция организма, которую можно корректировать и поддерживать.