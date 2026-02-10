Группа учёных из Китая установила, что регулярное присутствие чеснока в рационе связано с более низкими показателями так называемого «плохого» холестерина. Об этом пишет Frontiers in Pharmacology.

В рамках работы специалисты обобщили результаты 22 научных публикаций, в которых изучалось влияние чеснока на параметры жирового обмена. Сводные данные показали: у людей, употребляющих этот продукт на постоянной основе, наблюдается снижение общего холестерина и концентрации ЛПНП — частиц, напрямую связанных с развитием атеросклеротических изменений сосудов.

Механизм действия авторы объясняют биологически активными веществами, которыми богат чеснок. В частности, антиоксиданты способны ослаблять процессы синтеза холестерина в печени и снижать окисление ЛПНП. Эти факторы считаются важными в контексте замедления формирования сосудистых бляшек. В результате включение чеснока в питание может опосредованно снижать риски, связанные с повышенным давлением, инфарктами и инсультами.

При этом исследователи подчёркивают, что речь не идёт о замене медикаментозной терапии. Чеснок рассматривается исключительно как дополнительная мера поддержки, эффект от которой проявляется лишь при длительном и систематическом употреблении. Также отмечается необходимость предварительной консультации со специалистом, прежде всего для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пациентов, принимающих препараты, влияющие на свёртываемость крови.