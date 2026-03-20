С приходом весны актриса решила освежить внешний вид и поэкспериментировать с прической. Звезда сериала «Закрытая школа» отказалась от привычных прямых волос и сделала выбор в пользу более смелого варианта — теперь она носит выразительные кудри. Результатом преображения Муцениеце поделилась в личном блоге: сначала показала процесс в салоне, а затем — прогулку с дочерью Мией.

Позже выяснилось, что мать и дочь направлялись на важное fashion-мероприятие. 10-летняя Мия Прилучная в этот день дебютировала на подиуме — она прошлась в белом платье, уверенно выдержав свое первое серьёзное испытание в мире моды. Агата запечатлела дочь во время дефиле, отметив, насколько она была сосредоточена.

Перед выходом актриса поддержала Мию, осыпав её комплиментами: «Мии красиво сделали прическу. Мия, ну что ты за принцесса у меня?»

У Агаты трое детей. Тимофей и Мия родились в браке с Павлом Прилучным, а младшая дочь — от музыканта Петра Дранги. Имя девочки пока не раскрывается. Ранее актриса вела судебные разбирательства с бывшим супругом за право воспитывать сына, и в итоге суд принял решение в её пользу.

Муцениеце предпочитает не комментировать отношения с бывшим мужем. В то же время Павел Прилучный периодически затрагивает эту тему в интервью — в одном из недавних разговоров с Лаурой Джугелией он поделился подробностями их семейной жизни.