Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — блюдо, которое сочетает насыщенный вкус и нежную текстуру. Тонко нарезанный картофель становится мягким и буквально тает во рту, сладковатый лук придает глубину вкусу, а смесь нескольких видов сыра делает начинку особенно сливочной.

Шеф-повар Том Уолтон предлагает готовить этот тарт с ароматным тимьяном и подавать его вместе со свежим салатом, который добавляет легкости и освежает вкус блюда.

Ингредиенты

Для тарта

2 луковицы

2 ст. л. оливкового масла

2 картофелины

3 ст. л. сливочного масла

свежий тимьян

½ стакана тертого чеддера

⅓ стакана тертого пармезана

½ стакана тертой моцареллы

соль и перец по вкусу

песочное тесто (форма около 30 см)

1 яйцо

Для салата

1 красная луковица

горсть листьев петрушки

сок одного лимона

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить тарт

Карамелизируйте лук

Разогрейте оливковое масло в сотейнике, добавьте нарезанный лук и щепотку соли. Накройте крышкой и тушите около 3 минут, затем перемешайте и готовьте еще несколько минут.

После этого снимите крышку и продолжайте готовить 10–15 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.

Подготовьте начинку

Картофель нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте его с ¾ карамелизированного лука, сливочным маслом, листьями тимьяна, солью и перцем.

Отдельно соедините три вида сыра — чеддер, пармезан и моцареллу.

Соберите тарт

Раскатайте песочное тесто на листе пергамента. В центр выложите половину картофельной смеси, оставляя около 3 см свободного края.

Сверху распределите половину сырной смеси, затем добавьте оставшийся картофель и сыр. Завершите начинку оставшимся карамелизированным луком.

Поднимите края теста, формируя бортики, и смажьте их взбитым яйцом.

Запекание

Переложите тарт на противень и выпекайте в духовке при температуре 210 °C около 45–50 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Перед подачей нарежьте тарт на порционные кусочки.

Легкий салат к тарту

Для свежего гарнира смешайте тонко нарезанный красный лук, петрушку, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Такой салат отлично дополняет сливочную текстуру тарта.

Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Хрустящее тесто, ароматный тимьян и нежная сырная начинка делают это блюдо по-настоящему уютным и насыщенным по вкусу.