Картофельный тарт с карамелизированным луком и тремя видами сыра — идеальный рецепт для ужина

Дата публикации: 20.03.2026
Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — блюдо, которое сочетает насыщенный вкус и нежную текстуру. Тонко нарезанный картофель становится мягким и буквально тает во рту, сладковатый лук придает глубину вкусу, а смесь нескольких видов сыра делает начинку особенно сливочной.

Шеф-повар Том Уолтон предлагает готовить этот тарт с ароматным тимьяном и подавать его вместе со свежим салатом, который добавляет легкости и освежает вкус блюда.

Ингредиенты

Для тарта

  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 картофелины
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • свежий тимьян
  • ½ стакана тертого чеддера
  • ⅓ стакана тертого пармезана
  • ½ стакана тертой моцареллы
  • соль и перец по вкусу
  • песочное тесто (форма около 30 см)
  • 1 яйцо

Для салата

  • 1 красная луковица
  • горсть листьев петрушки
  • сок одного лимона
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить тарт

Карамелизируйте лук

Разогрейте оливковое масло в сотейнике, добавьте нарезанный лук и щепотку соли. Накройте крышкой и тушите около 3 минут, затем перемешайте и готовьте еще несколько минут.

После этого снимите крышку и продолжайте готовить 10–15 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.

Подготовьте начинку

Картофель нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте его с ¾ карамелизированного лука, сливочным маслом, листьями тимьяна, солью и перцем.

Отдельно соедините три вида сыра — чеддер, пармезан и моцареллу.

Соберите тарт

Раскатайте песочное тесто на листе пергамента. В центр выложите половину картофельной смеси, оставляя около 3 см свободного края.

Сверху распределите половину сырной смеси, затем добавьте оставшийся картофель и сыр. Завершите начинку оставшимся карамелизированным луком.

Поднимите края теста, формируя бортики, и смажьте их взбитым яйцом.

Запекание

Переложите тарт на противень и выпекайте в духовке при температуре 210 °C около 45–50 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Перед подачей нарежьте тарт на порционные кусочки.

Легкий салат к тарту

Для свежего гарнира смешайте тонко нарезанный красный лук, петрушку, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Такой салат отлично дополняет сливочную текстуру тарта.

Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Хрустящее тесто, ароматный тимьян и нежная сырная начинка делают это блюдо по-настоящему уютным и насыщенным по вкусу.

#кулинария #сыр #ужин #лук #картофель #еда
