Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром — блюдо, которое сочетает насыщенный вкус и нежную текстуру. Тонко нарезанный картофель становится мягким и буквально тает во рту, сладковатый лук придает глубину вкусу, а смесь нескольких видов сыра делает начинку особенно сливочной.
Шеф-повар Том Уолтон предлагает готовить этот тарт с ароматным тимьяном и подавать его вместе со свежим салатом, который добавляет легкости и освежает вкус блюда.
Ингредиенты
Для тарта
- 2 луковицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 картофелины
- 3 ст. л. сливочного масла
- свежий тимьян
- ½ стакана тертого чеддера
- ⅓ стакана тертого пармезана
- ½ стакана тертой моцареллы
- соль и перец по вкусу
- песочное тесто (форма около 30 см)
- 1 яйцо
Для салата
- 1 красная луковица
- горсть листьев петрушки
- сок одного лимона
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Как приготовить тарт
Карамелизируйте лук
Разогрейте оливковое масло в сотейнике, добавьте нарезанный лук и щепотку соли. Накройте крышкой и тушите около 3 минут, затем перемешайте и готовьте еще несколько минут.
После этого снимите крышку и продолжайте готовить 10–15 минут, пока лук не станет мягким и золотистым.
Подготовьте начинку
Картофель нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте его с ¾ карамелизированного лука, сливочным маслом, листьями тимьяна, солью и перцем.
Отдельно соедините три вида сыра — чеддер, пармезан и моцареллу.
Соберите тарт
Раскатайте песочное тесто на листе пергамента. В центр выложите половину картофельной смеси, оставляя около 3 см свободного края.
Сверху распределите половину сырной смеси, затем добавьте оставшийся картофель и сыр. Завершите начинку оставшимся карамелизированным луком.
Поднимите края теста, формируя бортики, и смажьте их взбитым яйцом.
Запекание
Переложите тарт на противень и выпекайте в духовке при температуре 210 °C около 45–50 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
Перед подачей нарежьте тарт на порционные кусочки.
Легкий салат к тарту
Для свежего гарнира смешайте тонко нарезанный красный лук, петрушку, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Такой салат отлично дополняет сливочную текстуру тарта.
Картофельный тарт с карамелизированным луком и сыром подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Хрустящее тесто, ароматный тимьян и нежная сырная начинка делают это блюдо по-настоящему уютным и насыщенным по вкусу.
Оставить комментарий