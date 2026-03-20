Предстоящая поездка принца Гарри и Меган Маркл в Австралию может столкнуться с неожиданными трудностями. По данным местных СМИ, интерес к визиту пары заметно снизился по сравнению с их первым турне в 2018 году.

От восторга к сдержанной реакции

Во время своего первого визита в Австралию вскоре после свадьбы Сассекские были встречены с большим энтузиазмом. Тогда тысячи людей собирались, чтобы увидеть супругов, а поездка получила широкий положительный отклик в СМИ.

Однако за прошедшие годы ситуация изменилась. После отказа от королевских обязанностей и переезда в США отношение к паре, по мнению наблюдателей, стало более сдержанным.

Что показал опрос

Согласно опросу, проведённому среди почти 10 тысяч читателей Yahoo Lifestyle Australia, около 67% респондентов заявили, что не испытывают особого интереса к возвращению Гарри и Меган в страну.

Такие результаты указывают на снижение общественного внимания и возможное охлаждение интереса к визиту.

Причины изменения отношения

Королевский обозреватель Кинси Шофилд считает, что отношение к Сассекским изменилось на фоне их публичной позиции.

«Австралия сохранила глубокую эмоциональную связь с монархией, и королевская семья продолжает символизировать преемственность и традиции Содружества. Когда Гарри и Меган годами публично критикуют институт монархии, это неизбежно вызывает недовольство у жителей стран, где к традициям по-прежнему относятся с большим уважением», — отметила она.

Контекст: жизнь после королевской семьи

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в Калифорнию.

После этого пара дала резонансное интервью Опре Уинфри, а также продолжила делиться подробностями своей жизни, включая выход мемуаров Гарри «Запасной».

Итог

По мнению экспертов, уровень интереса к визиту Сассекских в Австралию уже не сопоставим с тем ажиотажем, который сопровождал их турне в 2018 году.

Окончательное решение о поездке пока не подтверждено, однако очевидно, что её восприятие общественностью изменилось.