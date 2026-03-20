Посреди глубокой ночи глаза внезапно открываются, мысли начинают метаться, а сон улетучивается быстрее ветра. Это состояние знакомо многим, особенно жителям больших городов, испытывающим постоянный стресс и нагрузку. Почему так бывает и как себя вести, чтобы снова уснуть?

Вот шесть простых рекомендаций, которые помогут вам быстрее уснуть ночью, если вы внезапно проснулись.

Создайте темноту. Закройте глаза руками или наденьте маску для сна, чтобы исключить любые внешние раздражители света. Дышите глубоко. Практикуйте глубокое дыхание, сосредоточиваясь на вдохах и выдохах, что способствует расслаблению тела и ума. Расслабьте мышцы. Постепенно напрягайте и расслабляйте каждую группу мышц, начиная с ног и двигаясь вверх, помогая телу успокоиться. Используйте техники визуализации. Представьте спокойные сцены, например море или лес, позволяя своему сознанию сосредоточиться на приятных образах. Попробуйте прогрессивную релаксацию. Медленно переключайте внимание с одной части тела на другую, мягко сжимая и отпуская напряжение. Читайте бумажную книгу. Выберите что-то легкое и приятное, избегая электронных экранов, излучающих свет, мешающий засыпанию.

Эти советы легко применять дома, они подходят большинству взрослых людей, обеспечивая комфортный сон даже после внезапного пробуждения среди ночи.