Гель-лак давно стал привычной частью ухода за руками, однако при длительном использовании он может негативно сказаться на состоянии ногтей. Ослабленная пластина, ломкость и потеря естественного блеска — частые последствия, с которыми сталкиваются многие.

Чем может быть вреден гель-лак

Современные покрытия содержат химические компоненты, обеспечивающие стойкость и блеск. При регулярном использовании они могут ослаблять ногтевую пластину, делая её более тонкой и уязвимой.

Кроме того, во время нанесения и снятия покрытия в воздух выделяются вещества, способные вызывать дискомфорт, включая головные боли и аллергические реакции.

Дополнительным фактором является использование ультрафиолетовых ламп. Регулярное воздействие УФ-излучения может сушить кожу рук, ускорять её старение и способствовать появлению пигментации.

Почему страдают ногти

Перед нанесением покрытия ноготь шлифуют, а при снятии — спиливают или обрабатывают специальными средствами. При постоянном повторении этих процедур пластина истончается, становится ломкой и может покрываться микротрещинами.

Также под плотным слоем покрытия сложно заметить повреждения, что увеличивает риск развития воспалений или инфекций.

Зачем делать паузу

Отказ от гель-лака на время позволяет ногтям восстановиться естественным образом.

Даже без покрытия аккуратная форма, ухоженная кутикула и здоровый цвет выглядят эстетично. Кроме того, уход за ногтями может стать частью регулярной заботы о себе и положительно влиять на общее самочувствие.

Как восстановить ногти

Дайте ногтям «отдохнуть»

Самый простой и эффективный способ — временно отказаться от любых покрытий. Уже через несколько недель можно заметить, что ногти становятся крепче и выглядят более здоровыми.

Минимизируйте травмирование

Откажитесь от агрессивного спиливания и наращивания. Используйте мягкие пилочки, а кутикулу аккуратно отодвигайте, не травмируя её.

Увлажняйте и питайте

Регулярно используйте масла (например, миндальное, кокосовое или жожоба) и кремы для кутикулы. Это помогает сохранить эластичность ногтей и предотвратить ломкость.

Делайте массаж

Небольшой массаж ногтей улучшает кровообращение и стимулирует рост здоровой пластины. Особенно полезно делать его перед сном.

Обратите внимание на питание

Состояние ногтей напрямую зависит от рациона. Включайте в меню продукты, богатые кальцием, магнием, цинком и биотином: орехи, рыбу, яйца и зелёные овощи.

Используйте мягкий уход

Домашние ванночки с морской солью и эфирными маслами помогают укрепить ногти и ускорить восстановление.

Найдите альтернативу

Если сложно полностью отказаться от покрытия, можно использовать лечебные лаки или укрепляющие базы с витаминами. Они создают лёгкую защиту, не повреждая ногти.

Итог

Гель-лак сам по себе не является критически опасным, но его регулярное использование без перерывов может привести к ослаблению ногтей.

Пауза, бережный уход и внимание к своему состоянию помогают восстановить здоровье ногтей и вернуть им естественную красоту.