Гель-лак давно стал привычной частью ухода за руками, однако при длительном использовании он может негативно сказаться на состоянии ногтей. Ослабленная пластина, ломкость и потеря естественного блеска — частые последствия, с которыми сталкиваются многие.
Чем может быть вреден гель-лак
Современные покрытия содержат химические компоненты, обеспечивающие стойкость и блеск. При регулярном использовании они могут ослаблять ногтевую пластину, делая её более тонкой и уязвимой.
Кроме того, во время нанесения и снятия покрытия в воздух выделяются вещества, способные вызывать дискомфорт, включая головные боли и аллергические реакции.
Дополнительным фактором является использование ультрафиолетовых ламп. Регулярное воздействие УФ-излучения может сушить кожу рук, ускорять её старение и способствовать появлению пигментации.
Почему страдают ногти
Перед нанесением покрытия ноготь шлифуют, а при снятии — спиливают или обрабатывают специальными средствами. При постоянном повторении этих процедур пластина истончается, становится ломкой и может покрываться микротрещинами.
Также под плотным слоем покрытия сложно заметить повреждения, что увеличивает риск развития воспалений или инфекций.
Зачем делать паузу
Отказ от гель-лака на время позволяет ногтям восстановиться естественным образом.
Даже без покрытия аккуратная форма, ухоженная кутикула и здоровый цвет выглядят эстетично. Кроме того, уход за ногтями может стать частью регулярной заботы о себе и положительно влиять на общее самочувствие.
Как восстановить ногти
Дайте ногтям «отдохнуть»
Самый простой и эффективный способ — временно отказаться от любых покрытий. Уже через несколько недель можно заметить, что ногти становятся крепче и выглядят более здоровыми.
Минимизируйте травмирование
Откажитесь от агрессивного спиливания и наращивания. Используйте мягкие пилочки, а кутикулу аккуратно отодвигайте, не травмируя её.
Увлажняйте и питайте
Регулярно используйте масла (например, миндальное, кокосовое или жожоба) и кремы для кутикулы. Это помогает сохранить эластичность ногтей и предотвратить ломкость.
Делайте массаж
Небольшой массаж ногтей улучшает кровообращение и стимулирует рост здоровой пластины. Особенно полезно делать его перед сном.
Обратите внимание на питание
Состояние ногтей напрямую зависит от рациона. Включайте в меню продукты, богатые кальцием, магнием, цинком и биотином: орехи, рыбу, яйца и зелёные овощи.
Используйте мягкий уход
Домашние ванночки с морской солью и эфирными маслами помогают укрепить ногти и ускорить восстановление.
Найдите альтернативу
Если сложно полностью отказаться от покрытия, можно использовать лечебные лаки или укрепляющие базы с витаминами. Они создают лёгкую защиту, не повреждая ногти.
Итог
Гель-лак сам по себе не является критически опасным, но его регулярное использование без перерывов может привести к ослаблению ногтей.
Пауза, бережный уход и внимание к своему состоянию помогают восстановить здоровье ногтей и вернуть им естественную красоту.
