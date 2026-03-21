О вреде алкоголя обычно говорят в контексте печени, сердца или нервной системы. Но есть ещё один эффект, о котором задумываются реже — влияние на фигуру. Причём речь не только о лишних калориях, а о том, где именно в организме откладывается жир.
Почему дело не только в калориях
Кажется логичным: алкоголь калорийный — значит, приводит к набору веса. Но исследования показывают, что всё немного сложнее.
Даже при умеренном употреблении алкоголь может способствовать накоплению висцерального жира — того самого, который откладывается глубоко в области живота.
Именно он считается самым опасным, потому что связан с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями
- диабетом
- нарушением обмена веществ
При этом человек может выглядеть стройным, но внутри уже накапливается «скрытый» жир.
Что показало исследование
В крупном исследовании, проведённом в Великобритании, проанализировали данные почти 6000 человек. Участники сообщали, сколько алкоголя они употребляют в неделю, а учёные сравнивали эти данные с уровнем висцерального жира.
За основу брали условные единицы:
- 1 единица = 8 г чистого алкоголя
Минимальное потребление — до 4 единиц в неделю. Максимальное — десятки единиц (у мужчин до 98, у женщин до 50).
Если перевести это на привычные цифры, получается:
- примерно один напиток в день — это уже около 17 единиц в неделю
И именно с этого уровня начинались заметные изменения.
Как меняется тело
Чем больше человек пил, тем выше была доля висцерального жира.
Разница оказалась довольно ощутимой:
- у мужчин — примерно на 13,5% больше
- у женщин — до 17% больше
Причём эффект наблюдался даже у тех, у кого не было лишнего веса.
Это говорит о том, что алкоголь влияет не только на массу тела, но и на распределение жира.
Почему появляется «пивной живот»
Алкоголь влияет на обмен веществ:
- замедляет сжигание жиров
- стимулирует аппетит
- меняет гормональный баланс
В итоге организм чаще «откладывает» энергию в области живота. И это происходит даже при относительно небольших дозах.
Есть ли безопасная доза
Формально «умеренное» потребление существует. Но если говорить именно о фигуре и метаболическом здоровье, исследования всё чаще показывают:
даже небольшие регулярные дозы уже могут влиять на тело.
То есть речь не о том, сколько вы выпили за один раз, а о привычке пить регулярно.
Главное
Алкоголь влияет на фигуру не так очевидно, как кажется. Он может не сразу отражаться на весах, но постепенно менять состав тела — увеличивая долю самого опасного жира.
Поэтому если цель — сохранить форму и здоровье, важно учитывать не только калории, но и сам факт регулярного употребления.
