О вреде алкоголя обычно говорят в контексте печени, сердца или нервной системы. Но есть ещё один эффект, о котором задумываются реже — влияние на фигуру. Причём речь не только о лишних калориях, а о том, где именно в организме откладывается жир .

Почему дело не только в калориях

Кажется логичным: алкоголь калорийный — значит, приводит к набору веса. Но исследования показывают, что всё немного сложнее.

Даже при умеренном употреблении алкоголь может способствовать накоплению висцерального жира — того самого, который откладывается глубоко в области живота.

Именно он считается самым опасным, потому что связан с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями

диабетом

нарушением обмена веществ

При этом человек может выглядеть стройным, но внутри уже накапливается «скрытый» жир.

Что показало исследование

В крупном исследовании, проведённом в Великобритании, проанализировали данные почти 6000 человек. Участники сообщали, сколько алкоголя они употребляют в неделю, а учёные сравнивали эти данные с уровнем висцерального жира.

За основу брали условные единицы:

1 единица = 8 г чистого алкоголя

Минимальное потребление — до 4 единиц в неделю. Максимальное — десятки единиц (у мужчин до 98, у женщин до 50).

Если перевести это на привычные цифры, получается:

примерно один напиток в день — это уже около 17 единиц в неделю

И именно с этого уровня начинались заметные изменения.

Как меняется тело

Чем больше человек пил, тем выше была доля висцерального жира.

Разница оказалась довольно ощутимой:

у мужчин — примерно на 13,5% больше

у женщин — до 17% больше

Причём эффект наблюдался даже у тех, у кого не было лишнего веса.

Это говорит о том, что алкоголь влияет не только на массу тела, но и на распределение жира.

Почему появляется «пивной живот»

Алкоголь влияет на обмен веществ:

замедляет сжигание жиров

стимулирует аппетит

меняет гормональный баланс

В итоге организм чаще «откладывает» энергию в области живота. И это происходит даже при относительно небольших дозах.

Есть ли безопасная доза

Формально «умеренное» потребление существует. Но если говорить именно о фигуре и метаболическом здоровье, исследования всё чаще показывают:

даже небольшие регулярные дозы уже могут влиять на тело.

То есть речь не о том, сколько вы выпили за один раз, а о привычке пить регулярно.

Главное

Алкоголь влияет на фигуру не так очевидно, как кажется. Он может не сразу отражаться на весах, но постепенно менять состав тела — увеличивая долю самого опасного жира.

Поэтому если цель — сохранить форму и здоровье, важно учитывать не только калории, но и сам факт регулярного употребления.