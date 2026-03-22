Легкие салаты с рыбой давно стали символом правильного питания — и не случайно. Они насыщают, но не перегружают, дают организму белок, полезные жиры и витамины. Этот вариант с форелью — как раз из таких: свежий, ароматный и при этом вполне «ресторанный» по вкусу.

Ингредиенты

Для салата:

филе форели — 2 шт.

редис — 4 шт.

помидоры — 3 шт.

зеленый лук — 2 стебля

каперсы — 2 ст. л.

руккола — 1 горсть

базилик — 4 веточки

листовой салат — 1 головка

Для заправки:

апельсиновый сок — 150 мл

чеснок — 1 зубчик

укроп — ½ ст. л.

лимон — ½ шт.

оливковое масло — 8 ст. л.

бальзамический уксус — ½ ст. л.

соль, перец — по вкусу

Как готовить

Сначала займитесь рыбой. Сделайте на филе неглубокие надрезы, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом. Оставьте буквально на несколько минут — этого достаточно, чтобы вкус стал более насыщенным.

Готовить форель лучше на пару. Это занимает около 20–25 минут: рыба получается особенно нежной, сочной и сохраняет максимум полезных свойств. Готовность легко проверить — филе должно без усилий разделяться на кусочки.

Пока готовится рыба, сделайте заправку. В блендере соедините апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции — соус должен получиться свежим, слегка кисловатым и очень ароматным.

Теперь соберите салат. Нарежьте редис, помидоры и зеленый лук. В большой миске смешайте их с рукколой, базиликом и листьями салата. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы зелень осталась воздушной.

В самом конце добавьте форель — без кожи и костей. Перемешивайте осторожно, чтобы кусочки не развалились.

Как подавать

Этот салат лучше не оставлять «на потом» — он хорош именно сразу после приготовления, когда зелень хрустящая, а рыба еще теплая и сочная.

Отлично подойдет для легкого ужина или обеда. В пару — бокал белого вина или просто вода с лимоном.

Почему стоит попробовать

Это тот случай, когда блюдо выглядит сложно, а готовится очень просто. Нежная форель, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка создают идеальный баланс вкуса — легкий, но насыщенный.

Такой салат легко может стать вашим фирменным блюдом.