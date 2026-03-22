Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить идеальный салат с форелью: просто и вкусно

Люблю!
Дата публикации: 22.03.2026
Легкие салаты с рыбой давно стали символом правильного питания — и не случайно. Они насыщают, но не перегружают, дают организму белок, полезные жиры и витамины. Этот вариант с форелью — как раз из таких: свежий, ароматный и при этом вполне «ресторанный» по вкусу.

Ингредиенты

Для салата:

  • филе форели — 2 шт.
  • редис — 4 шт.
  • помидоры — 3 шт.
  • зеленый лук — 2 стебля
  • каперсы — 2 ст. л.
  • руккола — 1 горсть
  • базилик — 4 веточки
  • листовой салат — 1 головка

Для заправки:

  • апельсиновый сок — 150 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • укроп — ½ ст. л.
  • лимон — ½ шт.
  • оливковое масло — 8 ст. л.
  • бальзамический уксус — ½ ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Как готовить

Сначала займитесь рыбой. Сделайте на филе неглубокие надрезы, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом. Оставьте буквально на несколько минут — этого достаточно, чтобы вкус стал более насыщенным.

Готовить форель лучше на пару. Это занимает около 20–25 минут: рыба получается особенно нежной, сочной и сохраняет максимум полезных свойств. Готовность легко проверить — филе должно без усилий разделяться на кусочки.

Пока готовится рыба, сделайте заправку. В блендере соедините апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции — соус должен получиться свежим, слегка кисловатым и очень ароматным.

Теперь соберите салат. Нарежьте редис, помидоры и зеленый лук. В большой миске смешайте их с рукколой, базиликом и листьями салата. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы зелень осталась воздушной.

В самом конце добавьте форель — без кожи и костей. Перемешивайте осторожно, чтобы кусочки не развалились.

Как подавать

Этот салат лучше не оставлять «на потом» — он хорош именно сразу после приготовления, когда зелень хрустящая, а рыба еще теплая и сочная.

Отлично подойдет для легкого ужина или обеда. В пару — бокал белого вина или просто вода с лимоном.

Почему стоит попробовать

Это тот случай, когда блюдо выглядит сложно, а готовится очень просто. Нежная форель, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка создают идеальный баланс вкуса — легкий, но насыщенный.

Такой салат легко может стать вашим фирменным блюдом.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео