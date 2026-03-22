Легкие салаты с рыбой давно стали символом правильного питания — и не случайно. Они насыщают, но не перегружают, дают организму белок, полезные жиры и витамины. Этот вариант с форелью — как раз из таких: свежий, ароматный и при этом вполне «ресторанный» по вкусу.
Ингредиенты
Для салата:
- филе форели — 2 шт.
- редис — 4 шт.
- помидоры — 3 шт.
- зеленый лук — 2 стебля
- каперсы — 2 ст. л.
- руккола — 1 горсть
- базилик — 4 веточки
- листовой салат — 1 головка
Для заправки:
- апельсиновый сок — 150 мл
- чеснок — 1 зубчик
- укроп — ½ ст. л.
- лимон — ½ шт.
- оливковое масло — 8 ст. л.
- бальзамический уксус — ½ ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Как готовить
Сначала займитесь рыбой. Сделайте на филе неглубокие надрезы, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом. Оставьте буквально на несколько минут — этого достаточно, чтобы вкус стал более насыщенным.
Готовить форель лучше на пару. Это занимает около 20–25 минут: рыба получается особенно нежной, сочной и сохраняет максимум полезных свойств. Готовность легко проверить — филе должно без усилий разделяться на кусочки.
Пока готовится рыба, сделайте заправку. В блендере соедините апельсиновый сок, чеснок, укроп, лимонный сок, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции — соус должен получиться свежим, слегка кисловатым и очень ароматным.
Теперь соберите салат. Нарежьте редис, помидоры и зеленый лук. В большой миске смешайте их с рукколой, базиликом и листьями салата. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы зелень осталась воздушной.
В самом конце добавьте форель — без кожи и костей. Перемешивайте осторожно, чтобы кусочки не развалились.
Как подавать
Этот салат лучше не оставлять «на потом» — он хорош именно сразу после приготовления, когда зелень хрустящая, а рыба еще теплая и сочная.
Отлично подойдет для легкого ужина или обеда. В пару — бокал белого вина или просто вода с лимоном.
Почему стоит попробовать
Это тот случай, когда блюдо выглядит сложно, а готовится очень просто. Нежная форель, свежие овощи и яркая цитрусовая заправка создают идеальный баланс вкуса — легкий, но насыщенный.
Такой салат легко может стать вашим фирменным блюдом.
