5 «опасных» мест в квартире: где искать источник негатива 1 442

Дата публикации: 23.03.2026
Изображение к статье: 5 «опасных» мест в квартире: где искать источник негатива

Иногда дом перестаёт быть местом отдыха: появляется усталость, тревожность и ощущение дискомфорта. В подобных случаях эзотерики предлагают обратить внимание на конкретные зоны в квартире, где, по их мнению, чаще всего «скапливается негатив».

По мнению представителей эзотерических практик, ухудшение атмосферы в доме может проявляться через бытовые мелочи: частые ссоры, плохое самочувствие, проблемы со сном или внезапную гибель растений. В таких случаях советуют проверить несколько ключевых мест, которые считаются «уязвимыми зонами» пространства.

1. Порог и входная зона

Вход в дом рассматривается как граница между внешним миром и личным пространством. Именно здесь, по мнению экстрасенсов, чаще всего могут появляться посторонние предметы: иглы, монеты, земля или мелкие свёртки.

Рекомендуется осмотреть:

  • коврик у двери

  • дверной проём и косяки

  • пространство рядом с входом

Такие находки трактуются как возможные «источники негатива», поэтому их советуют убирать с осторожностью.

2. Комнатные растения

Растения называют своеобразными «индикаторами» атмосферы в доме. Если они начинают резко увядать без очевидной причины, это может восприниматься как сигнал неблагоприятной обстановки.

Также советуют проверять грунт: иногда в нём могут находиться посторонние предметы.

3. Спальня и зона кровати

Особое внимание уделяется спальне — месту, где человек наиболее уязвим во время сна.

Проверять рекомендуют:

  • пространство под кроватью

  • матрас и изголовье

  • углы комнаты и зоны за мебелью

Считается, что любые посторонние предметы в этих местах могут влиять на самочувствие и качество отдыха.

4. Труднодоступные зоны

К этой категории относят:

  • антресоли

  • кладовки

  • пространство за шкафами и диванами

Именно туда проще всего что-то спрятать или забыть. Отдельное внимание советуют уделить старым вещам, мебели и зеркалам, которые могли остаться от предыдущих владельцев — им приписывают способность «накапливать энергию».

5. Ванная, туалет и вентиляция

Зоны, связанные с водой и воздухом, считаются каналами обмена энергией.

Поводом для проверки могут стать:

  • неприятные запахи без явной причины

  • плесень или насекомые

  • странные находки в вентиляции

Эти признаки трактуются как возможные сигналы неблагоприятной атмосферы.

Что советуют делать при обнаружении подозрительных предметов

В подобных случаях эзотерики рекомендуют придерживаться простых действий:

  • не трогать находки голыми руками

  • удалить предмет из квартиры

  • провести генеральную уборку

  • проветрить помещение

Дополнительно советуют уделить внимание общей чистоте дома и регулярно избавляться от ненужных вещей.

...Несмотря на популярность подобных советов, важно учитывать: представления о «негативной энергии» относятся к области эзотерики и не имеют научного подтверждения. Тем не менее регулярная уборка, свежий воздух и порядок в доме действительно могут положительно влиять на самочувствие и комфорт.

