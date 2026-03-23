Сахарный диабет нередко развивается незаметно, поэтому его часто называют «тихим убийцей». На ранних этапах заболевание может маскироваться под усталость или последствия стресса.

Врач-эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала, какие симптомы могут указывать на повышение уровня глюкозы в крови и требуют обследования.

Кто находится в группе риска

По словам специалиста, особое внимание к своему состоянию стоит проявлять людям с избыточным весом, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к диабету. В таких случаях рекомендуется регулярно контролировать уровень сахара.

Частое мочеиспускание и постоянная жажда

Одним из наиболее ранних признаков заболевания является учащённое мочеиспускание. Организм пытается вывести избыток глюкозы через почки, что приводит к частым походам в туалет, включая ночное время. Потеря жидкости вызывает постоянную жажду и сухость во рту.

Повышенный аппетит и потеря веса

Ещё один характерный симптом — усиленный аппетит без ощущения насыщения. Несмотря на приём пищи, клетки не получают достаточного количества энергии, так как глюкоза остаётся в крови. В результате человек может переедать, но при этом терять вес — особенно это характерно для диабета первого типа.

Замедленное заживление и инфекции

Высокий уровень сахара ослабляет иммунную защиту и ухудшает кровообращение. Это проявляется в виде медленного заживления ран и частых инфекционных заболеваний. Даже небольшие повреждения кожи могут восстанавливаться значительно дольше обычного.

Онемение и ухудшение зрения

Среди тревожных сигналов также называют покалывание, жжение или ощущение «мурашек» в конечностях — возможный признак поражения нервов. Кроме того, повышение уровня глюкозы может влиять на сосуды глаз, вызывая размытость зрения и ощущение пелены.

Проблемы с кожей и слизистыми

Косвенными признаками диабета могут быть сухость кожи и слизистых оболочек. Повышенный уровень сахара создаёт благоприятную среду для размножения грибков, что может приводить к частым кожным инфекциям, опрелостям и кандидозу.

Своевременное внимание к таким симптомам и проверка уровня глюкозы позволяют выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение до развития осложнений.