Ощущение сильного или учащённого сердцебиения знакомо многим. В большинстве случаев это естественная реакция организма на стресс или физическую нагрузку, однако иногда тахикардия может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Что считается нормой

Учащённое сердцебиение, или тахикардия, — это состояние, при котором частота сердечных сокращений превышает нормальные показатели. Человек может ощущать, как сердце «стучит в горле», а пульсация отзывается в голове или ушах.

В норме у взрослого человека пульс в состоянии покоя составляет примерно от 60 до 90 ударов в минуту. Эти значения могут варьироваться в зависимости от возраста, уровня физической подготовки и времени суток. Например, у спортсменов пульс часто ниже, а у детей — значительно выше. На частоту сердечных сокращений также влияют кофеин, курение и эмоциональное состояние.

Как оценивают пульс

Врачи обращают внимание не только на частоту, но и на другие характеристики пульса: его ритмичность, наполнение и напряжение. Нарушения ритма или слабое наполнение могут указывать на возможные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Когда учащённый пульс — норма

Кратковременное учащение пульса чаще всего связано с физиологическими причинами — физической нагрузкой, стрессом или сильными эмоциями. В таких случаях состояние обычно нормализуется самостоятельно после устранения провоцирующего фактора.

Когда стоит обратиться к врачу

Если тахикардия возникает в состоянии покоя или сопровождается дополнительными симптомами — болью в груди, головокружением, слабостью или перебоями в работе сердца — это может свидетельствовать о заболеваниях.

Среди возможных причин — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, миокардит, а также нарушения работы щитовидной железы, включая гипертиреоз.

Как правильно измерять пульс

Чтобы получить точные показатели, специалисты рекомендуют измерять пульс и артериальное давление в спокойном состоянии, лучше утром. Перед процедурой стоит избегать физической нагрузки, еды и курения. Во время измерения важно расслабиться и не разговаривать.

Почему важно не игнорировать симптомы

Тахикардия не всегда представляет опасность, но игнорировать её нельзя. Если учащённый пульс возникает без очевидной причины, повторяется регулярно или сопровождается тревожными симптомами, необходимо обратиться к врачу. Своевременная диагностика помогает выявить нарушения на ранней стадии и снизить риск осложнений.