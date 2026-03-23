Около 90% системных заболеваний так или иначе проявляются во рту, и нередко именно стоматолог первым замечает тревожные признаки. Одним из частых примеров являются сахарный диабет и другие эндокринные нарушения. Пациент 30–35 лет может прийти с агрессивным, быстро прогрессирующим пародонтитом: зубы расшатываются, десны кровоточат, появляются гнойные карманы. При этом стандартное лечение дает лишь временный эффект. В таких случаях пациента направляют на анализы, и нередко выявляется диабет второго типа, о котором он даже не подозревал.

Проблемы со щитовидной железой часто проявляются выраженной сухостью во рту — ксеростомией. Из-за недостатка слюны зубы начинают разрушаться значительно быстрее, появляется множественный кариес, особенно в пришеечной области. Заболевания желудочно-кишечного тракта также напрямую связаны с состоянием полости рта, поскольку это части одной системы.

По словам Пикилиди, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь приводит к регулярному забросу кислого содержимого желудка в пищевод. Это вызывает эрозию эмали: она истончается, стирается, особенно с внутренней стороны верхних зубов. Пациенты жалуются на чувствительность, но редко связывают ее с изжогой.

Хронические гастриты и дисбактериоз отражаются на состоянии языка: он может быть покрыт плотным налётом и иметь трещины. Дефицитные состояния и заболевания крови также легко распознать по слизистой. При железодефицитной анемии она становится бледной и сухой, язык — гладким, блестящим, как лакированный. Возникают жжение, покалывание, нарушение вкуса. Дефицит витаминов группы B, особенно B12, даёт схожие симптомы и может сопровождаться заедами.

Врач отметила, что особое внимание уделяется нарушениям свёртываемости крови и заболеваниям, таким как лейкоз. Тревожным признаком являются спонтанные кровоизлияния на слизистой, синяки на дёснах или небе без видимой причины, а также длительное кровотечение даже после минимального воздействия, например, чистки зубов.

Остеопороз также может быть замечен на стоматологическом приёме. Панорамный снимок показывает не только состояние зубов, но и плотность костной ткани. Разрежение кости, истончение кортикального слоя нижней челюсти — повод заподозрить проблему, особенно у женщин в постменопаузе.

Аутоиммунные заболевания нередко маскируются под стоматиты. Красная волчанка и склеродермия могут проявляться белыми сетчатыми узорами на слизистой щёк и нёба, а также плохо заживающими эрозиями. Иногда встречаются и более редкие состояния. Например, подагра может проявляться беловатыми узелками на слизистой. У детей аномалии эмали могут указывать на скрытые синдромы, связанные с хрупкостью костей.