Когда нет времени готовить: простой картофельный «пирог» на сковороде

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Когда нет времени готовить: простой картофельный «пирог» на сковороде

Простое блюдо из доступных ингредиентов — картофеля, колбасы и яиц — может стать полноценным обедом или ужином. На его приготовление уйдет менее получаса, а результат напоминает сочетание драников и домашней пиццы.

Как приготовить

Картофель остается одним из самых универсальных продуктов в домашней кухне. Один из быстрых вариантов — картофельная лепешка с колбасой, которую можно приготовить на обычной сковороде без духовки.

Ингредиенты:

  • картофель — 400 г
  • колбаса — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 1 ст. ложка
  • зеленый лук — небольшой пучок
  • соль и черный перец — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Приготовление:

Очищенный картофель натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю влагу. Колбасу также натрите, лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйца и перемешайте до однородности, затем всыпьте муку, посолите и поперчите.

Выложите массу на разогретую сковороду с маслом, распределив ровным слоем. Готовьте под крышкой на слабом огне около 12–13 минут. Затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны до румяной корочки.

Готовое блюдо нарежьте порционно и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается со сметаной или натуральным йогуртом.

Читайте нас также:
#кулинария #картофель #яйца #еда
