Простое блюдо из доступных ингредиентов — картофеля, колбасы и яиц — может стать полноценным обедом или ужином. На его приготовление уйдет менее получаса, а результат напоминает сочетание драников и домашней пиццы.
Как приготовить
Картофель остается одним из самых универсальных продуктов в домашней кухне. Один из быстрых вариантов — картофельная лепешка с колбасой, которую можно приготовить на обычной сковороде без духовки.
Ингредиенты:
- картофель — 400 г
- колбаса — 200 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 1 ст. ложка
- зеленый лук — небольшой пучок
- соль и черный перец — по вкусу
- растительное масло — для жарки
Приготовление:
Очищенный картофель натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю влагу. Колбасу также натрите, лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйца и перемешайте до однородности, затем всыпьте муку, посолите и поперчите.
Выложите массу на разогретую сковороду с маслом, распределив ровным слоем. Готовьте под крышкой на слабом огне около 12–13 минут. Затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны до румяной корочки.
Готовое блюдо нарежьте порционно и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается со сметаной или натуральным йогуртом.
