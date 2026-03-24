Простое блюдо из доступных ингредиентов — картофеля, колбасы и яиц — может стать полноценным обедом или ужином. На его приготовление уйдет менее получаса, а результат напоминает сочетание драников и домашней пиццы.

Как приготовить

Картофель остается одним из самых универсальных продуктов в домашней кухне. Один из быстрых вариантов — картофельная лепешка с колбасой, которую можно приготовить на обычной сковороде без духовки.

Ингредиенты:

картофель — 400 г

колбаса — 200 г

яйца — 2 шт.

мука — 1 ст. ложка

зеленый лук — небольшой пучок

соль и черный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Приготовление:

Очищенный картофель натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю влагу. Колбасу также натрите, лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйца и перемешайте до однородности, затем всыпьте муку, посолите и поперчите.

Выложите массу на разогретую сковороду с маслом, распределив ровным слоем. Готовьте под крышкой на слабом огне около 12–13 минут. Затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны до румяной корочки.

Готовое блюдо нарежьте порционно и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается со сметаной или натуральным йогуртом.