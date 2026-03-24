Почему обычной воды недостаточно: как правильно мыть овощи и фрукты 0 198

Дата публикации: 24.03.2026
С началом весеннего сезона на прилавках появляется все больше свежих овощей и фруктов. Однако вместе с витаминами в дом могут попасть и потенциально опасные микроорганизмы, включая кишечную палочку, листерии и сальмонеллу.

Специалисты предупреждают: простого ополаскивания под проточной водой может быть недостаточно, особенно если продукты загрязнены бактериями или остатками химических веществ.

Основные правила безопасности

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется соблюдать несколько базовых правил:

  • Выбирайте качественные продукты. Не стоит покупать плоды с повреждениями, трещинами и вмятинами — через них бактерии легче проникают внутрь. Нарезанные фрукты следует брать только из холодильников.

  • Избегайте перекрестного загрязнения. Овощи и фрукты нужно хранить отдельно от мяса, рыбы и морепродуктов как в магазине, так и дома.

  • Соблюдайте гигиену. Перед и после контакта с продуктами важно мыть руки, а также тщательно очищать кухонные принадлежности — ножи, доски и посуду.

Как правильно мыть продукты

Для более эффективной очистки можно использовать простые растворы и методы:

  • Овощи и плотные фрукты. Растворите столовую ложку соды в литре воды и замочите продукты на 10–15 минут, затем тщательно промойте.

  • Зелень. Замочите в холодной воде с добавлением уксуса или соли на несколько минут, после чего аккуратно промойте — это помогает удалить песок и часть бактерий.

  • Ягоды. Их лучше мыть непосредственно перед употреблением, чтобы избежать быстрой порчи. Используйте мягкий поток воды.

Дополнительно рекомендуется использовать отдельную щетку для овощей. Даже если кожура будет очищена, предварительное мытье помогает избежать переноса загрязнений на съедобную часть.

На что обратить внимание при хранении

Некоторые фрукты выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. Например, яблоки и бананы лучше хранить отдельно от других продуктов, так как они могут влиять на свежесть овощей и зелени.

Соблюдение этих простых рекомендаций помогает снизить риск пищевых инфекций и сделать рацион безопаснее.

