На премьере фильма "Космическая собака Лида" Юлия Пересильд снова затронула тему отношений своей 16-летней дочери Анны с 20-летним Ваней Дмитриенко. Актриса в очередной раз выразила полное одобрение союзу молодых артистов, игриво намекнув, что уже вжилась в роль тёщи.

"Потрясающий союз", — коротко резюмировала Пересильд на вопрос журналистов о её отношении к роману дочери. "То есть тёщей будете хорошей", — пошутил один из корреспондентов. "Уже!" — ответила актриса.

Карьерный взлет и самостоятельность Анны

В ходе мероприятия Юлия также с гордостью затронула тему впечатляющего карьерного взлёта Анны. Актриса подчеркнула, что её дочь уже опередила её по уровню известности и совершенно не нуждается в помощи своих знаменитых родителей. "Зачем ей помогать пробиваться? Она и без меня прекрасно справляется. Теперь мне нужно просить у неё автограф и ждать, что она меня куда-нибудь продвинет", — заявила Пересильд, признавшись, что иногда даже пользуется влиянием дочери.

Стоит отметить, что ранее Юлия Пересильд уже неоднократно давала понять: несмотря на общественную критику, она не намерена вмешиваться в личную жизнь и романтические отношения своей старшей дочери.

Общественный резонанс вокруг юного романа

Напомним, что роман между звездой нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Анной Пересильд и популярным певцом Ваней Дмитриенко, начавшийся примерно год назад, продолжает будоражить интернет-сообщество. Множество комментаторов активно критикуют эту пару из-за существенной разницы в возрасте, утверждая, что Анна ещё слишком молода для столь серьёзных отношений. Тем не менее, влюблённые, кажется, лишь подогревают интерес к своей истории: они вместе путешествуют без родительского присмотра и откровенно намекают на то, что уже начали совместную жизнь.

