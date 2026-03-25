Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как время ужина влияет на сон и обмен веществ

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Время последнего приема пищи может существенно влиять на самочувствие, качество сна и работу пищеварительной системы. Несмотря на привычку ужинать поздно, специалисты советуют учитывать биологические ритмы организма.

По данным экспертных рекомендаций, оптимальное время для ужина — за 2–3 часа до сна. Такой интервал позволяет организму начать переваривание пищи и снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт в ночное время.

Как это влияет на организм

Пищеварение — многоступенчатый процесс, в ходе которого пища постепенно перерабатывается и усваивается. Жидкости проходят через желудок быстрее, тогда как твердая пища может задерживаться там до нескольких часов.

Если ложиться спать сразу после еды, организм продолжает активно работать, что может вызывать дискомфорт.

Снижение риска изжоги

В вертикальном положении пищеварение проходит легче. Если лечь сразу после еды, увеличивается вероятность попадания желудочной кислоты в пищевод, что может привести к изжоге.

Лучшее качество сна

Активное пищеварение может мешать полноценному отдыху. В это время повышается температура тела и меняется уровень сахара в крови, что препятствует переходу организма в режим восстановления.

Связь с биологическими часами

Обмен веществ в течение дня работает активнее, а к вечеру замедляется. Поздний ужин может влиять на уровень сахара в крови и процессы переработки жиров.

Что помогает улучшить пищеварение

Помимо времени ужина, важны и пищевые привычки:

  • Сбалансированный рацион. Ужин лучше строить из овощей, источников белка и цельнозерновых продуктов.
  • Легкая активность. Небольшая прогулка после еды помогает пищеварению и стабилизирует уровень сахара.
  • Достаточное количество клетчатки. Она способствует нормальной работе кишечника.
  • Пробиотики. Продукты с полезными бактериями поддерживают микрофлору кишечника.

Соблюдение простого правила — ужин за несколько часов до сна — в сочетании со сбалансированным питанием и умеренной активностью может положительно сказаться на общем состоянии здоровья.

#питание #сон #ужин #клетчатка #пробиотики #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео