Попробуйте приготовить десерт без добавления сахара.
В магазине не всегда можно найти десерты с хорошим составом, который не навредит здоровью. Предлагаем приготовить пирог «Баунти» с насыщенным кокосовым вкусом и нежной текстурой.
Список ингредиентов:
щепотка ванилина;
шоколад - белый или черный - для украшения;
кефир 2,5 процента — 300 мл;
кокосовая стружка — 30 г;
миндальная или рисовая мука — 50 г;
сахарозаменитель — по вкусу;
яйца — три штуки.
Приготовление:
Смешайте яйца вместе с сахарозаменителем и тщательно их взбейте. Затем добавьте все остальные ингредиенты, кроме шоколада. Силиконовую форму для выпекания смажьте маслом. Запекайте десерт в духовке час при 180 градусах. Когда пирог остынет, можете полить его сверху растопленным шоколадом.
