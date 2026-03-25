В магазине не всегда можно найти десерты с хорошим составом, который не навредит здоровью. Предлагаем приготовить пирог «Баунти» с насыщенным кокосовым вкусом и нежной текстурой.

Список ингредиентов:

щепотка ванилина;

шоколад - белый или черный - для украшения;

кефир 2,5 процента — 300 мл;

кокосовая стружка — 30 г;

миндальная или рисовая мука — 50 г;

сахарозаменитель — по вкусу;

яйца — три штуки.

Приготовление:

Смешайте яйца вместе с сахарозаменителем и тщательно их взбейте. Затем добавьте все остальные ингредиенты, кроме шоколада. Силиконовую форму для выпекания смажьте маслом. Запекайте десерт в духовке час при 180 градусах. Когда пирог остынет, можете полить его сверху растопленным шоколадом.