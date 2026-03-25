Лёгкий пирог «Баунти» на кефире : вариант для тех, кто предпочитает правильное питание 0 102

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лёгкий пирог «Баунти» на кефире : вариант для тех, кто предпочитает правильное питание

Попробуйте приготовить десерт без добавления сахара.

В магазине не всегда можно найти десерты с хорошим составом, который не навредит здоровью. Предлагаем приготовить пирог «Баунти» с насыщенным кокосовым вкусом и нежной текстурой.

Список ингредиентов:

  • щепотка ванилина;

  • шоколад - белый или черный - для украшения;

  • кефир 2,5 процента — 300 мл;

  • кокосовая стружка — 30 г;

  • миндальная или рисовая мука — 50 г;

  • сахарозаменитель — по вкусу;

  • яйца — три штуки.

Приготовление:

Смешайте яйца вместе с сахарозаменителем и тщательно их взбейте. Затем добавьте все остальные ингредиенты, кроме шоколада. Силиконовую форму для выпекания смажьте маслом. Запекайте десерт в духовке час при 180 градусах. Когда пирог остынет, можете полить его сверху растопленным шоколадом.

