Актриса, известная по сериалу «Склифосовский», откровенно поделилась, что поддерживать форму с возрастом становится все сложнее. По ее словам, прежние способы быстро привести себя в порядок больше не работают.

Она отметила, что раньше кратковременных ограничений в питании было достаточно, чтобы заметить результат. Теперь же даже после длительных попыток контролировать рацион вес может оставаться прежним.

На изменения, по словам актрисы, влияет и образ жизни. Частые поездки и знакомство с местной кухней не позволяют придерживаться строгой диеты, поскольку она не отказывает себе в гастрономических впечатлениях.

Также она призналась, что ей ближе активные прогулки, чем регулярные тренировки в зале. Длительные пешие маршруты она воспринимает легче, тогда как занятия фитнесом требуют дополнительной мотивации.

Актриса подчеркнула, что подобные изменения во многом связаны с возрастом, и процесс поддержания формы требует больше усилий, чем раньше.