Меняем колбасу на буженину: простой рецепт, который все оценят 0 354

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меняем колбасу на буженину: простой рецепт, который все оценят

Устали от магазинных колбасных изделий? Приготовьте сочную и ароматную буженину, которая станет идеальной заменой мясным изделиям из супермаркета. Особенно хороша она для утренних бутербродов.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шейки;

  • 1,2 л воды;

  • 40 г соли;

  • 40 г сахара;

  • 8 горошин чёрного перца;

  • 3 лавровых листа.

Приготовление:

  • Для начала тщательно промойте мясо и сделайте в нём небольшие проколы со всех сторон при помощи ножа. Положите заготовку в глубокую ёмкость.

  • Далее приготовьте рассол. Для этого в кипящей воде растворите соль, сахар, добавьте перец и лавровый лист. Когда рассол остынет, залейте им мясо. Поместите заготовку в холодильник минимум на ночь для маринования.

  • На следующий день достаньте мясо из холодильника и обсушите его. При желании можно посыпать молотым перцем для усиления аромата. Заверните мясо в пекарскую бумагу и отправьте в духовку, разогретую до среднего температурного режима.

  • Запекайте буженину в течение 80 минут, после чего разверните бумагу и дайте мясу подрумяниться ещё десять минут. Готовое блюдо подавайте с хрустящим свежим хлебом.

#кулинария #мясо #еда #полезная еда
