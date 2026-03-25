Устали от магазинных колбасных изделий? Приготовьте сочную и ароматную буженину, которая станет идеальной заменой мясным изделиям из супермаркета. Особенно хороша она для утренних бутербродов.
Ингредиенты:
1 кг свиной шейки;
1,2 л воды;
40 г соли;
40 г сахара;
8 горошин чёрного перца;
3 лавровых листа.
Приготовление:
Для начала тщательно промойте мясо и сделайте в нём небольшие проколы со всех сторон при помощи ножа. Положите заготовку в глубокую ёмкость.
Далее приготовьте рассол. Для этого в кипящей воде растворите соль, сахар, добавьте перец и лавровый лист. Когда рассол остынет, залейте им мясо. Поместите заготовку в холодильник минимум на ночь для маринования.
На следующий день достаньте мясо из холодильника и обсушите его. При желании можно посыпать молотым перцем для усиления аромата. Заверните мясо в пекарскую бумагу и отправьте в духовку, разогретую до среднего температурного режима.
Запекайте буженину в течение 80 минут, после чего разверните бумагу и дайте мясу подрумяниться ещё десять минут. Готовое блюдо подавайте с хрустящим свежим хлебом.
