Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пережитый в детстве стресс повышает риск заболеваний ЖКТ во взрослом возрасте

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Стресс в детстве повышает риск заболеваний желудочно‑кишечного тракта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли учёные из Нью‑Йоркского университета. Об этом пишет Gastroenterology.

Исследователи проанализировали данные более 50 тысяч американских детей, сопоставив их семейную историю с желудочно‑кишечными заболеваниями. Выяснилось, что ранний стресс, в том числе пережитый до рождения, влияет на связь между мозгом и кишечником и меняет работу нервной системы, контролирующей пищеварение.

Дети, чьи матери испытывали депрессию во время беременности или после родов, чаще сталкивались с проблемами пищеварения. Аналогичная закономерность проявилась в другом исследовании: стрессовые ситуации в детстве связывались с жалобами на ЖКТ уже в девять-десять лет.

Эксперименты на мышах подтвердили, что разные проблемы с ЖКТ (боль или замедленная работа кишечника) возникают из‑за различных биологических процессов. Поэтому для эффективной профилактики заболеваний важно учитывать не только симптомы, но и перенесённый в детстве стресс.

#профилактика #беременность #стресс #мозг #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео