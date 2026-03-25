Стресс в детстве повышает риск заболеваний желудочно‑кишечного тракта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли учёные из Нью‑Йоркского университета. Об этом пишет Gastroenterology.

Исследователи проанализировали данные более 50 тысяч американских детей, сопоставив их семейную историю с желудочно‑кишечными заболеваниями. Выяснилось, что ранний стресс, в том числе пережитый до рождения, влияет на связь между мозгом и кишечником и меняет работу нервной системы, контролирующей пищеварение.

Дети, чьи матери испытывали депрессию во время беременности или после родов, чаще сталкивались с проблемами пищеварения. Аналогичная закономерность проявилась в другом исследовании: стрессовые ситуации в детстве связывались с жалобами на ЖКТ уже в девять-десять лет.

Эксперименты на мышах подтвердили, что разные проблемы с ЖКТ (боль или замедленная работа кишечника) возникают из‑за различных биологических процессов. Поэтому для эффективной профилактики заболеваний важно учитывать не только симптомы, но и перенесённый в детстве стресс.