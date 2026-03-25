Недостаточный воздухообмен в доме может влиять не только на комфорт, но и на здоровье, а также на состояние бытовой техники. Проблемы с вентиляцией часто остаются незамеченными, однако их можно определить по ряду характерных признаков.

Основные признаки

Повышенная влажность

Постоянный конденсат на окнах или ощущение сырости в помещении может указывать на плохую вентиляцию. Оптимальный уровень влажности в доме — 40–60%. Особенно важно проветривать кухню и ванную.

Застойные запахи

Если запахи еды, домашних животных или затхлости долго не выветриваются, это сигнал о недостаточной циркуляции воздуха.

Неравномерная температура

Разница температур в разных комнатах может быть связана не только с утеплением, но и с плохим распределением воздуха.

Обострение аллергии

Частое чихание или ухудшение самочувствия дома может быть связано с накоплением пыли и аллергенов из-за плохой вентиляции.

Ощущение духоты

Если в помещении постоянно не хватает свежего воздуха, даже при работающем кондиционере или отоплении, стоит проверить систему вентиляции.

Проблемы с техникой

Недостаточный отвод горячего воздуха может сокращать срок службы бытовых приборов, таких как духовки или сушильные машины.

Как улучшить воздухообмен

регулярно обслуживайте системы вентиляции и кондиционирования

используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной

своевременно очищайте и меняйте фильтры

при возможности проветривайте помещение, открывая окна

включайте вентиляторы на низкой скорости для постоянной циркуляции воздуха

Даже простые меры помогают улучшить качество воздуха, снизить влажность и сделать дом более комфортным и безопасным для жизни.