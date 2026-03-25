Редкий кадр из прошлого: Дарья Мороз вспомнила маму и отца

Дата публикации: 25.03.2026
Актриса Дарья Мороз поделилась в соцсетях редким архивным снимком своих родителей — режиссёра Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Публикация стала частью личного воспоминания и тихого вечера памяти, который артистка устроила для самых близких людей.

Дарья призналась, что до сих пор тяжело переживает утрату отца, ушедшего из жизни летом прошлого года. Юрий Мороз скончался 14 июля после тяжёлой болезни — у него был диагностирован рак поджелудочной железы. В последние месяцы рядом с ним находились дочь и супруга, актриса Виктория Исакова.

Мама актрисы, Марина Левтова, погибла ещё в 2000 году в трагической аварии. Во время катания на снегоходе она прикрыла собой маленькую Дарью, тем самым спасла ей жизнь. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. С тех пор актриса называет мать своим ангелом-хранителем, а день трагедии — своим вторым днём рождения.

После смерти Левтовой Юрий Мороз тяжело переживал утрату, однако спустя несколько лет вновь женился. Его избранницей стала Виктория Исакова. Поначалу Дарья болезненно восприняла появление мачехи, но со временем отношения наладились. Сегодня они поддерживают тёплое общение, а сводную сестру Варвару актриса называет очень близким человеком.

Поклонники отреагировали на публикацию с большой теплотой. В комментариях они выразили соболезнования и отметили, какими красивыми, талантливыми и гармоничными были родители актрисы.

Вечер памяти, устроенный Дарьей Мороз, стал ещё одним напоминанием о том, как важны семья и воспоминания — даже спустя годы после утраты.

#трагедия #родители #память #семья #соцсети #знаменитости #архив #личные отношения
