Турецкий отельер раскрыл детали обращения с продуктами на шведских столах. Часть еды, не бывшая в контакте с гостями, может быть подана повторно. Эксперт объяснил, как отличить качественный отель от экономящего на всем.

Турецкий курортный рай, синонимом которого для миллионов туристов давно стала система «всё включено», оказался в центре не самого аппетитного обсуждения. Речь идёт о судьбе продуктов, которые туристы не съели на знаменитых шведских столах. После заявления главы Федерации отельеров Турции Османа Айыка о возможности повторной сервировки некоторых продуктов, новый свет на практику пролил известный турецкий отельер Артур Бирсин.

Его комментарии, балансируют между попыткой успокоить туристов и откровенным признанием существования разных стандартов в индустрии. Бирсин подтвердил: да, определённые продукты могут быть предложены гостям повторно. Но — и это ключевое «но» — только при строгом соблюдении двух условий. Во-первых, еда ни разу не должна была контактировать с гостем. Во-вторых, не должен быть превышен её срок годности.

«В переработку может пойти то, что не было контактно с гостями. Если вам на завтрак вынесли некоторые позиции, то все, что было не съедено, идет в утилизацию. Однако есть еда, которая не была вынесена на "шведский стол" или была не использована: это вареные яйца, которые находятся в скорлупе, или фрукты — те же бананы в кожуре. Их можно позже снова предоставить гостям», — заявил Бирсин.

По сути, отельер провёл чёткую грань между прямой угрозой здоровью и, как ему видится, разумной экономией без риска. Яйцо в скорлупе или фрукт в природной «упаковке» рассматриваются как герметично запакованный продукт, который не потерял своих качеств. Всё, что было на общем блюде, к чему потенциально мог кто-то прикоснуться щипцами или на что могла попасть капля от соседнего блюда, подлежит обязательной утилизации.

Однако далее Бирсин сделал куда более резкое заявление, которое раскололо индустрию на два непримиримых лагеря — тех, кто держит марку, и тех, кто экономит на всём. «Существуют отели, которые экономят на качестве. В таких местах могут пустить оставшуюся еду во вторичное приготовление каких-то салатов и прочего, но в любом случае хорошие отели думают о своем качестве», — отметил собеседник агентства.

Эта фраза — приговор целому сегменту рынка. Она косвенно признаёт, что практика глубокой «переработки» остатков, когда вчерашний гарнир может стать основой для сегодняшнего салата, а недоеденные куски мяса — частью соуса, — реальность некоторых турецких гостиниц. Мотивация проста: бешеная конкуренция и демпинг цен вынуждают владельцев искать любые способы сократить самую крупную статью расходов — затраты на питание.

Как же отличить качественный отель от того, где экономят на каждой копейке? Бирсин даёт простой, но действенный совет: обратите внимание на меню. «Гости, которые приезжают и отдыхают на протяжении недели, замечают принципиально другие позиции на столе, приготовленные из других ингредиентов», — подчеркнул отельер. В хорошем отеле меню шведского стола должно меняться ежедневно, демонстрируя разнообразие и свежесть закупок. Монотонность и повтор одних и тех же блюд изо дня в день — первый тревожный звоночек.

«По этой причине все готовится специально заново, потому что отели должны показывать шикарный сервис и качественную кухню. Качество приготовления блюд, в первую очередь, зависит от качества ингредиентов — из плохого материала ничего хорошего не сделать», — резюмировал Артур Бирсин.

