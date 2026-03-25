Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административные штрафы на общую сумму 10,5 млн рублей. Решение связано с невыполнением требований по удалению запрещенной информации.

Согласно материалам дела, по одному из протоколов компания была признана виновной в неудалении контента, связанного с экстремистской деятельностью. По этому эпизоду суд назначил штраф в размере 7 млн рублей.

По второму протоколу речь шла о неудалении других категорий запрещенной информации, включая материалы, подпадающие под ограничения законодательства. В рамках этого дела был назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма санкций составила 10,5 млн рублей. Решение принято в рамках административного законодательства.

Ранее в публичном пространстве также обсуждались вопросы регулирования работы зарубежных цифровых платформ в России и возможного развития отечественных сервисов. Официальные комментарии компании на момент публикации отсутствуют.