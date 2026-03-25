Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России на 10,5 миллионов оштрафовали Telegram Павла Дурова 0 143

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административные штрафы на общую сумму 10,5 млн рублей. Решение связано с невыполнением требований по удалению запрещенной информации.

Согласно материалам дела, по одному из протоколов компания была признана виновной в неудалении контента, связанного с экстремистской деятельностью. По этому эпизоду суд назначил штраф в размере 7 млн рублей.

По второму протоколу речь шла о неудалении других категорий запрещенной информации, включая материалы, подпадающие под ограничения законодательства. В рамках этого дела был назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма санкций составила 10,5 млн рублей. Решение принято в рамках административного законодательства.

Ранее в публичном пространстве также обсуждались вопросы регулирования работы зарубежных цифровых платформ в России и возможного развития отечественных сервисов. Официальные комментарии компании на момент публикации отсутствуют.

Читайте нас также:
#штрафы #telegram #Павел Дуров
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео