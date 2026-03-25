В сети появился первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

Дата публикации: 25.03.2026
Изображение к статье: В сети появился первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

HBO показала, как будет выглядеть новый Гарри Поттер в сериале.

Первый взгляд на нового Гарри

Фанаты ликуют! В Сети наконец-то появился долгожданный первый кадр из совершенно нового сериала о Гарри Поттере. На этом волшебном снимке мы видим самого Гарри, облаченного в знакомую мантию, сияющую фирменными цветами доблестного Гриффиндора. Роль главного героя в этом амбициозном перезапуске культовой франшизы досталась юному 12-летнему Доминику Маклафлину. А компания HBO, подогревая интерес, с интригующей подписью к кадру пообещала раскрыть первые детали проекта уже 25 марта – ждем с нетерпением! Первый кадр нового сериала о Гарри Поттере

Грандиозные планы: семь сезонов

Стоит напомнить, что информация о перезапуске любимой истории о Гарри Поттере впервые просочилась в 2022 году. Сейчас съемки первого сезона идут полным ходом, и его сюжет, как и ожидалось, полностью опирается на события книги "Гарри Поттер и философский камень". Сценаристы задумали грандиозный проект: сериал будет состоять из семи сезонов, каждый из которых соответствует одной из легендарных книг Джоан Роулинг. Премьера самого первого сезона намечена на начало 2027 года – время летит незаметно!

Актерский состав и первая волна критики

Что касается актерского состава, то ключевые роли уже распределены. Рона Уизли воплотит Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер – Арабелла Стэнтон, а вот роль профессора Северуса Снейпа досталась Паапе Эссьеду. И именно его выбор вызвал шквал негодования среди преданных поклонников оригинальных фильмов. Недавно сам актер откровенно признался, что уже столкнулся с волной травли в интернете из-за своего участия в проекте. Многие фанаты культовой франшизы убеждены, что он не достоин этой знаковой роли, которую до него блестяще исполнял незабвенный Алан Рикман.

Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера

Источник фото

Фото: hbo/Instagram

