Юбиляр Ефим Шифрин на шоу Андрея Малахова мастерски уклонился от прямого ответа на вопросы о юной избраннице, но его слова лишь подогрели интригу.

Ефим Шифрин, отметивший 25 марта свой 70-летний юбилей (настоящее имя — Нахим Шифрин), стал гостем программы Андрея Малахова. В эфире знаменитый актёр и юморист затронул тему, которая уже несколько месяцев активно обсуждается в интернете: его предполагаемый роман с 25-летней Кристиной.

Когда ведущий Андрей Малахов прямо спросил о связи с "красавицей-брюнеткой", которая регулярно появляется в его социальных сетях, Шифрин ответил весьма загадочно: "Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила, что спеть, ей ответили: "Ты не пой, милая, ты просто ходи". Вот мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья".

Артист не стал раскрывать больше деталей, лишь подчеркнув, что совершенно не чувствует своих лет: "Ощущение возраста не ношу в себе, и правильно делаю". Публика тут же интерпретировала эти слова как явный намек: значительная разница в возрасте с возможной возлюбленной его не смущает, а мнения окружающих его нисколько не тревожат.

Что известно о Кристине?

Информация о самой Кристине весьма скудна. Ее профили в социальных сетях указывают на то, что она проходит ординатуру по специальности хирург-офтальмолог и активно увлекается спортом. Девушка тщательно ведет свою страницу, однако регулярно делится снимками с шикарными букетами цветов, дорогими украшениями и прочими атрибутами роскоши. Многие предполагают, что все эти презенты — от ее знаменитого поклонника.

Фото: Instagram.