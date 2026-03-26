Вся семья Ноулз-Картер вновь оказалась под пристальным вниманием публики, но на этот раз причина не в королеве Би. Главным героем светских хроник стал её 21-летний племянник Джулез Смит, сын младшей сестры Бейонсе, Соланж Ноулз. Он закрутил роман с эпатажной 41-летней рэпершей Томми Ли, которая, между прочим, на целых два года старше его собственной матери! Западный TikTok буквально кипит от догадок, как на этот весьма неожиданный выбор отреагируют его знаменитая тетя Бейонсе и бабушка Тина Ноулз.

Первые подозрения о новой паре возникли, когда Томми Ли поделилась в своих социальных сетях коротким видео, на котором Джулез весело катает её на спине. В этом милом ролике сам Джулез произносит: "Вот что бывает, когда тебе кто-то нравится". А Томми, не скрывая нежности, называет его "моим малышом" и "красавчиком".

Скандальное прошлое избранницы

Шокирующая разница в возрасте между влюбленными составляет целых двадцать лет! Томми Ли, чье настоящее имя Аташа Чиза Джефферсон, не только старше своего юного избранника на два десятилетия, но и превосходит по возрасту его мать, 39-летнюю Соланж Ноулз, на два года. Рэперша широко известна не только благодаря участию в популярном реалити-шоу Love & Hip Hop: Atlanta, но и своей весьма неоднозначной репутацией. Будучи матерью двоих детей, она регулярно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. В 2019 году ей даже были предъявлены серьезные обвинения в жестоком обращении с детьми: по данным следствия, Ли применила физическое насилие к своей дочери прямо в школе и, как сообщается, таскала её за волосы. Более того, Томми Ли ранее откровенно рассказывала, что рожала одну из своих дочерей, находясь под стражей, и лишь успела быть доставленной в больницу из тюрьмы. Кроме того, на протяжении многих лет она мужественно боролась с серьезной зависимостью.

Жизнь Джулеза Смита

Сам Джулез, чьи родители разошлись еще в 2007 году, активно развивает свою модельную карьеру. В одном из недавних интервью он поделился, что впервые столкнулся с жестокой травлей в социальных сетях, когда ему было всего 13 лет. Тогда его мать опубликовала его фотографию в костюме, и это спровоцировало волну оскорбительных комментариев в его адрес.

Тень скандалов над семьей Ноулз-Картер

Стоит отметить, что в последнее время имена Бейонсе и её супруга Джей-Зи также упоминались в весьма щекотливом контексте. Это связано с публикацией документов по громкому делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Сами звездные супруги категорически отрицают какую-либо свою причастность к деятельности Эпштейна. Однако известно, что круг его знакомств был чрезвычайно широк: в его записных книжках фигурировали такие имена, как Дональд Трамп, Билл Клинтон, принц Эндрю, а также Илон Маск и многие другие представители политической и бизнес-элиты.

Фото: iamjulezjsmith/tommiee_/Instagram