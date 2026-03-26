Оливковое масло остается одним из самых популярных продуктов для здорового питания. Оно широко представлено в супермаркетах — от базовых вариантов до премиальных брендов. Однако различия между видами масла могут быть существенными, поэтому при покупке важно обращать внимание не только на цену, но и на происхождение и качество продукта.

Основные виды оливкового масла

Extra Virgin Olive Oil Масло первого холодного отжима, считается самым качественным. Обладает насыщенным вкусом и ароматом, кислотность — до 0,8%. Подходит для салатов, соусов и готовых блюд.

Virgin Olive Oil Также производится механическим способом, но имеет более высокую кислотность (до 2%) и менее выраженный вкус.

Olive Oil (рафинированное с добавлением натурального) Смесь очищенного и натурального масла. Отличается более нейтральным вкусом, подходит для жарки и тушения.

Olive-Pomace Oil Получается из остатков после первого отжима. Это более доступный вариант, чаще используется для жарки.

На что обратить внимание при покупке

Упаковка. Предпочтительнее выбирать масло в темных стеклянных бутылках или жестяных емкостях — они защищают продукт от света.

Дата урожая. В странах ЕС часто указывают год сбора оливок (harvest date). Лучше выбирать более свежий продукт — до 1–2 лет с момента производства.

Кислотность. Для Extra Virgin показатель должен быть низким (обычно до 0,8%).

Происхождение. На упаковке желательно указание одной страны (например, Испания, Италия, Греция или Португалия), а не смесь масел из разных стран ЕС.

Маркировка качества. Обратите внимание на обозначения PDO/PGI (DOP/IGP) — они подтверждают региональное происхождение и контроль качества в рамках ЕС.

Практические советы

Не стоит покупать слишком большие бутылки, если масло используется редко. После открытия продукт постепенно теряет аромат и вкусовые свойства, поэтому оптимально использовать его в течение 2–3 месяцев.

В латвийских супермаркетах можно встретить как бюджетные, так и премиальные варианты. При этом высокая цена не всегда гарантирует лучшее качество — она может зависеть от бренда, упаковки или страны происхождения.

Оптимальный подход — сравнивать состав, происхождение и характеристики продукта, а не ориентироваться только на стоимость.

Грамотно выбранное оливковое масло не только улучшает вкус блюд, но и становится важной частью сбалансированного рациона.