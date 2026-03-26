Американский актер Курт Рассел рассказал, почему его отношения с актрисой Голди Хоун, которые длятся уже более 40 лет, так и не были оформлены официально.

Несмотря на долгий союз и отсутствие слухов о расставании, поклонники продолжают задаваться вопросом, почему пара не зарегистрировала брак.

По словам Рассела, решение было принято еще в начале отношений, когда оба уже имели опыт семейной жизни. «К тому времени мы оба пережили развод, у нее было двое маленьких детей — Оливер и Кейт, а у меня — один, Бостон. Мы сразу нашли общий язык и решили: „Будем веселиться, пока не надоест“», — отметил актер.

Он добавил, что именно такой подход стал основой их отношений, которые продолжаются уже 43 года.

Голди Хоун, в свою очередь, подчеркивает, что для них важна свобода и осознанный выбор быть вместе. «У нас обоих есть собственные средства к существованию, мы оба финансово независимы. Мы прекрасно воспитали детей, они замечательные люди. Мы отлично справились, и для этого нам не нужно было вступать в брак», — говорила актриса.

По ее словам, главный смысл их союза — в ежедневном выборе друг друга: «Мне нравится просыпаться каждый день и видеть, что он рядом, и знать, что у меня есть выбор. На самом деле нет никаких причин для брака».