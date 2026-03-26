Известная светская дива приоткрыла завесу тайны над воспитанием своего младшего сына, рождённого в её втором браке, и рассказала о его необычных увлечениях.

Недавно 57-летняя Светлана Бондарчук, известная светская дама и экс-супруга режиссёра Фёдора Бондарчука, с радостью поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram сокровенными деталями о жизни её трёхлетнего сына Пети, рождённого в браке с Сергеем Харченко. Один из любопытных подписчиков задал вопрос, посещает ли малыш детский сад.

В ответ на этот вопрос Светлана объяснила, что пока не торопится отправлять ребёнка в дошкольное учреждение, планируя это сделать лишь к четырёхлетию Пети. Зато мальчик уже активно осваивает новые знания и навыки. Светлана с гордостью заявила: "Петя уже ходит в беби-клуб. Занимается английским, шахматами и всякими развивашками. На следующий год планируем детский сад".

История появления Пети

Светлана Бондарчук всегда открыто говорила о том, что её младший сын появился на свет благодаря суррогатной матери, что стало для неё счастливым событием. Отцом малыша является 52-летний Сергей Харченко, её нынешний супруг, с которым она связала себя узами брака в 2020 году.

Семейные узы: прошлые и настоящие

До этого знаменательного события Светлана на протяжении 25 лет была замужем за известным режиссёром Фёдором Бондарчуком, их развод состоялся в 2016 году. От этого брака у бывших супругов есть двое детей: сын Сергей и дочь Мария. К сожалению, Марии в раннем возрасте был поставлен диагноз ДЦП, и она проживает в специализированном учреждении, избегая публичности. У Сергея Бондарчука, сына Светланы, также есть две дочери – Маргарита и Вера, рождённые в браке с Татой Мамиашвили. Совсем недавно Вера Бондарчук успешно дебютировала на подиуме во время модного показа в столице. У Сергея Харченко, нынешнего мужа Светланы, есть дочь Юнна от предыдущих отношений. А у Фёдора Бондарчука подрастает сын Иван, появившийся в браке с его нынешней супругой Паулиной Андреевой.

