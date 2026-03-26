Алла Пугачёва, которой сейчас 76 лет, вновь приковала к себе взгляды публики. После переезда из России сначала в Израиль, а затем на Кипр, где она обосновалась вместе с семьёй, её самочувствие, по сообщениям близких, заметно ухудшилось. Главными причинами называют серьёзные проблемы с сердцем и обострившийся артроз.

Близкие Примадонны утверждают, что именно на Кипре её организм дал серьёзный сбой. Они отмечают: "Если в Израиле были приличные врачи в клинике, которой владеет один из близких друзей Аллы, то на Кипре с медициной сложнее. Плюс ко всему ходили слухи, что в Израиле Алла сделала какие-то омолаживающие процедуры, чуть ли не пластику лица. В принципе, по ней это заметно: скулы заострились, губы увеличились, взгляд стал удивлённым из-за натянутой на лбу кожи. Но если пластика была, значит, была и анестезия, а она противопоказана с проблемным сердцем Аллы. Видимо, поэтому сейчас у неё снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз".

Медицинский запрет на пластику

Ещё почти два десятилетия назад Алле Борисовне категорически запретили любые пластические операции. Сама артистка делилась воспоминаниями о визите в столичную клинику, где медики не согласились проводить вмешательство, ссылаясь на её проблемы с сердцем, диабет и пристрастие к курению. "Так что придётся мне стареть красиво, безо всяких пластических операций", — приводит слова Примадонны тот же источник.

Долгая история борьбы с сердечными недугами

Проблемы с сердцем стали верными спутниками Пугачёвой на протяжении многих лет. В 2010 году она перенесла стентирование, а до этого уже имела за плечами две операции. Пять лет назад, после очередного сердечного приступа, ей установили ещё один стент. К сожалению, семейная история также не радует: её брат, Евгений Пугачёв, ушёл из жизни в 60 лет от сердечного приступа, а родители скончались в 64 года после обширного инфаркта.

