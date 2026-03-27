41-летняя Елена Товстик отчаянно цеплялась за свой 22-летний брак с 51-летним бизнесменом Романом Товстиком, но недавнее решение суда окончательно разрушило её надежды. Судья отклонил очередную апелляцию Елены, тем самым бесповоротно завершив громкий бракоразводный процесс. Филипп Рябченко, адвокат Романа, сообщил изданию "Газета.Ru" о финальном вердикте: "Жалоба Елены Товстик на решение о расторжении брака была отклонена. Елена требовала отменить решение о расторжении брака и фактически требовала сохранить брак. 24 марта Никулинский суд отклонил жалобу. Брак расторгнут, решение вступило в законную силу".

Елена и Роман Товстик с детьми.

Долгая история развода

Осенью прошлого года Елена и Роман Товстик официально завершили свои 22 года совместной жизни. От этого союза на свет появилось шестеро детей, трое из которых теперь проживают с матерью. Главной причиной разлада в семье, по слухам, стала интрижка Романа с Полиной Дибровой, бывшей супругой известного телеведущего Дмитрия Диброва. Однако сама Полина категорически отрицает свою причастность к разрыву Товстиков, утверждая, что Роман принял решение о разводе задолго до их знакомства, несколько лет назад. Тем временем, появились шокирующие слухи о намерениях бизнесмена: якобы он планировал забрать всех шестерых детей у Елены, а некоторых из них даже переселить в дом к Дибровой. Елена, в свою очередь, публично заявляла об угрозах Романа оставить её без средств к существованию и имущества, а также лишить её всех детей.

Роман и Елена Товстик.

Обвинения и публичный скандал

Эта семейная сага, полная страстей и обвинений, приковала к себе внимание всей страны. Полина Диброва оказалась под шквалом критики и ненависти в интернете: её обвиняли в том, что она "увела" Романа, будучи, предположительно, в дружеских отношениях с его законной супругой. Сама Диброва призналась, что тяжело переживает этот публичный хейт, и однажды стресс был настолько сильным, что она даже потеряла сознание.

Полина Диброва и Роман Товстик.

Личная жизнь Дмитрия Диброва

Стоит напомнить, что Дмитрий и Полина Дибровы связали себя узами брака в 2009 году. Телеведущий начал проявлять знаки внимания к Полине, когда ей было всего 17 лет, но их отношения перешли в романтическую фазу только после её совершеннолетия. В их браке родилось трое детей. До этого Дмитрий Дибров был женат трижды и является отцом двух взрослых детей от предыдущих союзов. По его собственным словам, расставание с Полиной стало для него непростым испытанием. Однако, похоже, бывшим супругам удалось наладить дружеские отношения: Полина регулярно привозит детей к Дмитрию на семейные встречи. Сам телеведущий уже не скрывает свою новую пассию – ею стала Екатерина Гусева, которая, по иронии судьбы, является подругой его бывшей жены. Пара уже успела появиться вместе на публике, посетив показ бренда Addicted_to.