Янтарная кислота в дозировке одна таблетка на литр воды усиливает зелёный пигмент и преображает растения уже через пару дней. Для улучшения работы корневых бактерий флористы используют слабый сахарный раствор, однако его избыток может привлечь мошек. Листья становятся глянцевыми и лучше усваивают микроэлементы после обработки водой с добавлением нескольких капель касторового масла.

При возникновении хлороза рекомендуется применять хелат железа, который быстро восстанавливает насыщенный цвет. Некоторые хозяйки протирают листву молоком для создания защитной плёнки, но важно соблюдать меру, чтобы не забить поры растения. Кроме того, использование отстоянной воды вместо водопроводной помогает избежать негативного воздействия хлора.