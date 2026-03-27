Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домашние цветы оживают на глазах: проверенные лайфхаки от опытных цветоводов

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашние цветы оживают на глазах: проверенные лайфхаки от опытных цветоводов

Правильное питание помогает цветам справляться со стрессом и предотвращает пожелтение, возвращая им здоровый вид. Рассказываем секреты опытных цветоводов.

Янтарная кислота в дозировке одна таблетка на литр воды усиливает зелёный пигмент и преображает растения уже через пару дней. Для улучшения работы корневых бактерий флористы используют слабый сахарный раствор, однако его избыток может привлечь мошек. Листья становятся глянцевыми и лучше усваивают микроэлементы после обработки водой с добавлением нескольких капель касторового масла.

При возникновении хлороза рекомендуется применять хелат железа, который быстро восстанавливает насыщенный цвет. Некоторые хозяйки протирают листву молоком для создания защитной плёнки, но важно соблюдать меру, чтобы не забить поры растения. Кроме того, использование отстоянной воды вместо водопроводной помогает избежать негативного воздействия хлора.

#лайфхаки #садоводство #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео