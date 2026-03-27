Не только в сказках случаются счастливые финалы, но и в реальной жизни. Идеальным подтверждением тому служит история развода Дмитрия и Полины Дибровых. Когда летом 2025 года стало известно об их расставании, казалось, что волна скандалов и откровенных признаний не утихнет никогда. Однако прошло всего полгода, и к удивлению публики, жаждущей новых сенсаций, обсуждать оказалось практически нечего. Роман Полины с Романом Товстиком не вызвал особого ажиотажа, а тут еще и выяснилось, что Дмитрий вовсе не страдает, а, напротив, активно строит новые отношения и абсолютно счастлив. Да, у телеведущего уже появилась новая дама сердца, и они даже проживают под одной крышей.

Реакция Полины Дибровой

Конечно, всех интересовало, как к такому развитию событий относится сама Полина. Своим мнением она поделилась на премьерном показе фильма «Королек моей любви», состоявшемся в кинотеатре «Октябрь» 26 марта. Бывшая жена телеведущего с широкой улыбкой произнесла: «Не думаю, что я должна одобрять выбор Дмитрия. Но я знакома с ней давно и считаю, что это очень достойный человек для Дмитрия».