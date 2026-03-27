Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шэрон Стоун умилила поклонников, показав редкий снимок младшего сына

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шэрон Стоун умилила поклонников, показав редкий снимок младшего сына

Сердце голливудской дивы принадлежит её троим приёмным сыновьям.

Легендарная 67-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала своих подписчиков, опубликовав трогательный и довольно редкий снимок своего младшего приёмного сына Куинна. 19-летний юноша был запечатлён на фоне уютного домашнего интерьера в компании своего верного четвероногого друга, пса по кличке Мо. "Куинн и Мо счастливы вместе", — подписала фотографию Шэрон в своём аккаунте.

Сын Шэрон Стоун Куинн

Семья Шэрон Стоун и их истории

Шэрон Стоун — гордая мать троих приёмных сыновей: старшему Роэну сейчас 25 лет, Лэрду — 20, а Куинну, которого мы видим на фото, — 19. Актриса никогда не скрывала, что не имеет биологических детей и пережила девять тяжёлых выкидышей, что, безусловно, оставило глубокий след. Своего первенца, Роэна, Шэрон усыновила в 2000 году, будучи замужем за Филом Бронштейном, вице-президентом и редактором San Francisco Chronicle. После их расставания в 2004 году, её семья пополнилась ещё двумя мальчиками: Лэрдом и Куинном.

Роэн Стоун: по стопам матери

В отличие от своих младших братьев, которые предпочитают держаться в тени и вести непубличный образ жизни, Роэн активно осваивает мир модельного бизнеса и пробует свои силы в актёрском мастерстве. Он также нередко появляется на светских мероприятиях, гордо сопровождая свою знаменитую мать.

Шэрон Стоун с сыном Роэном Сын Шэрон Стоун Лэрд

Яркая карьера и испытания Шэрон

Стоит напомнить, что мировая слава пришла к Шэрон Стоун благодаря её смелым и незабываемым ролям в культовых эротических триллерах "Основной инстинкт" и "Щепка". Единственную в своей карьере номинацию на премию "Оскар" актриса завоевала за блестящую игру в драматическом фильме Мартина Скорсезе "Казино". В 2001 году жизнь Шэрон кардинально изменилась: она пережила инсульт, что вынудило её временно прервать актёрскую карьеру и заново учиться жить. Сегодня, проживая в Западном Голливуде вместе с младшими сыновьями, она продолжает восхищать публику, появляясь на светских раутах в эффектных и порой провокационных нарядах, а также делится со своими поклонниками в социальных сетях откровенными снимками.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео