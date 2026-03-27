Легендарная 67-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала своих подписчиков, опубликовав трогательный и довольно редкий снимок своего младшего приёмного сына Куинна. 19-летний юноша был запечатлён на фоне уютного домашнего интерьера в компании своего верного четвероногого друга, пса по кличке Мо. "Куинн и Мо счастливы вместе", — подписала фотографию Шэрон в своём аккаунте.

Семья Шэрон Стоун и их истории

Шэрон Стоун — гордая мать троих приёмных сыновей: старшему Роэну сейчас 25 лет, Лэрду — 20, а Куинну, которого мы видим на фото, — 19. Актриса никогда не скрывала, что не имеет биологических детей и пережила девять тяжёлых выкидышей, что, безусловно, оставило глубокий след. Своего первенца, Роэна, Шэрон усыновила в 2000 году, будучи замужем за Филом Бронштейном, вице-президентом и редактором San Francisco Chronicle. После их расставания в 2004 году, её семья пополнилась ещё двумя мальчиками: Лэрдом и Куинном.

Роэн Стоун: по стопам матери

В отличие от своих младших братьев, которые предпочитают держаться в тени и вести непубличный образ жизни, Роэн активно осваивает мир модельного бизнеса и пробует свои силы в актёрском мастерстве. Он также нередко появляется на светских мероприятиях, гордо сопровождая свою знаменитую мать.

Яркая карьера и испытания Шэрон

Стоит напомнить, что мировая слава пришла к Шэрон Стоун благодаря её смелым и незабываемым ролям в культовых эротических триллерах "Основной инстинкт" и "Щепка". Единственную в своей карьере номинацию на премию "Оскар" актриса завоевала за блестящую игру в драматическом фильме Мартина Скорсезе "Казино". В 2001 году жизнь Шэрон кардинально изменилась: она пережила инсульт, что вынудило её временно прервать актёрскую карьеру и заново учиться жить. Сегодня, проживая в Западном Голливуде вместе с младшими сыновьями, она продолжает восхищать публику, появляясь на светских раутах в эффектных и порой провокационных нарядах, а также делится со своими поклонниками в социальных сетях откровенными снимками.