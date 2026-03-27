Инсайдеры раздобыли горячую новость: по их данным, Фёдор Бондарчук, который не так давно расстался с Паулиной Андреевой, теперь проводит время с Викторией Исаковой, вдовой Юрия Мороза. Этим 58-летнему режиссёру и 49-летней актрисе пока ещё не удалось официально подтвердить свои отношения. Предполагаемые влюблённые стали чаще появляться вместе на публике: например, совсем недавно Бондарчук и Исакова были замечены на праздновании дня рождения Александра Петрова.

Семейная история Фёдора Бондарчука

Стоит вспомнить, что Фёдор Бондарчук ранее состоял в браке с актрисой Паулиной Андреевой. Их союз продлился девять лет, и у них родился сын Иван. До этого режиссёр прожил целых 25 лет в браке со Светланой Бондарчук, которая подарила ему сына Сергея и дочь Варвару.

Личная жизнь Виктории Исаковой

Виктория Исакова провела в браке с режиссёром Юрием Морозом более двух десятилетий. В 2015 году в их семье появилась дочь Варвара. К сожалению, последние несколько лет Мороз мужественно сражался с раком поджелудочной железы и скончался летом прошлого года.

