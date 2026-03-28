«Никто ничего про нас не знает»: Шифрин уклончиво высказался о романе с 25-летней студенткой 1 461

Дата публикации: 28.03.2026
Ефим Шифрин впервые прокомментировал слухи о возможных отношениях с молодой студенткой. Артист сделал это в эфире шоу Андрея Малахова, куда был приглашён по случаю своего 70-летия, которое он отметил 25 марта.

Поводом для обсуждений в СМИ стала 25-летняя Кристина, проходящая ординатуру и осваивающая профессию хирурга-офтальмолога. Сам Шифрин не стал прямо подтверждать или опровергать слухи, однако дал уклончивый ответ, вызвавший ещё больший интерес.

«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила: "Что вам спеть, милые?". Ей ответили: "Ты не пой, ты просто ходи". Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего про нас не знает. Будьте счастливы, друзья», — сказал артист.

Шифрин также отметил, что открыт новым форматам и активно пробует себя в роли блогера. По его словам, его окружение в основном состоит из молодых людей, поскольку общение с ровесниками ему менее интересно.

Артист объяснил это тем, что многие его сверстники, по его мнению, уже утратили интерес к активной жизни и новым возможностям.

