Актер Андрей Мерзликин впервые подробно рассказал о том, как изменилась его жизнь после развода с Анной Осокиной, с которой он прожил почти два десятилетия. В браке у пары родились четверо детей — Федор, Серафима, Евдокия и Макар. После расставания все они остались жить с отцом.

В интервью изданию «Караван историй» 53-летний артист подтвердил, что именно он взял на себя основную ответственность за воспитание детей. При этом он подчеркнул, что не намерен вдаваться в детали разрыва.

«К сожалению, наши отношения с Анной как супругов завершились. Я не хочу это подробно обсуждать — для меня эта тема по-прежнему закрыта. Но такое бывает. Жизнь продолжается. У Анны сейчас новые отношения, и она живёт за пределами России», — рассказал Мерзликин.

По словам актера, решение оставить детей с ним стало осознанным и, по его мнению, наиболее правильным.

«Я взял на себя эту ответственность. Для нас это способ сохранить семью — пусть уже в другом формате. Это новый этап внутреннего роста и одновременно большая радость: дети рядом, а для меня это самое важное», — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что развод пары был официально оформлен летом. После этого дети остались с отцом, а Анна Осокина вернулась к работе психолога и уехала за границу. В своих социальных сетях она подчеркивала, что не хочет обсуждать причины расставания и просила уважать личные границы их семьи.