Актёр Джек Куэйд кратко прокомментировал работу с Меган Маркл над новым фильмом «Близкие друзья» (Close Personal Friends), где герцогиня Сассекская исполняет роль самой себя.

В интервью Entertainment Tonight он не стал подробно рассказывать о совместных съёмках, однако его реакция оказалась достаточно эмоциональной.

«Это было безумие», — признался Куэйд, после чего перевёл разговор на других участников проекта. «В основном актерском составе — я, Бри Ларсон, Генри Голдинг и Лили Коллинз. Это просто невероятная команда, частью которой я являюсь. Каждый день мы приходили на съемочную площадку и изо всех сил старались рассмешить друг друга», — добавил он.

Несмотря на сдержанные комментарии актёра, участие Меган Маркл в проекте уже называют заметным событием: для неё это фактическое возвращение в кино после длительного перерыва.

Ранее источник в продюсерской компании Amazon MGM Studios сообщил, что Маркл долго выбирала предложения и остановилась именно на этом проекте. «Для Меган это важный момент, означающий возвращение к тому, что она действительно любит», — отметил инсайдер.

По его словам, актриса рассматривает участие в фильме как возможность постепенно вернуться к съёмкам и оценить, насколько ей комфортно снова работать в индустрии. Также сообщается, что команда проекта с воодушевлением восприняла её участие и старается сохранять детали в тайне.