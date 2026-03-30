Два киви перед сном помогают снизить тревожность и улучшить качество сна

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Два киви перед сном помогают снизить тревожность и улучшить качество сна

Употребление двух киви перед сном способно положительно влиять на качество отдыха и уменьшать уровень тревожности, рассказал кардиолог Аурелио Рохас. Об этом сообщает El Confidencial.

Как отметил специалист, киви содержит значительное количество клетчатки, которая способствует нормальной работе кишечника. При этом состояние микрофлоры тесно связано с осью «кишечник мозг»: эта система обмена сигналами между пищеварительной и нервной системами напрямую отражается на настроении и уровне тревоги.

Также фрукт богат витамином С и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений, вызванных активными формами кислорода. Подобные процессы могут провоцировать воспаление и усиливать стрессовые реакции в организме.

Кроме того, в киви присутствуют фолаты. Эти вещества участвуют в функционировании нервной системы и помогают поддерживать баланс нейромедиаторов, с помощью которых клетки мозга передают сигналы друг другу.

#питание #сон #киви #клетчатка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
