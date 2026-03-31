5 месяцев, 40 стран и один роскошный круиз, где люксы стоят до 1,7 миллиона долларов

Дата публикации: 31.03.2026
Работы Пикассо, рояли и личные дворецкие – добро пожаловать в будущее роскошных круизов от Regent Seven Seas, пишет The National.

Компания организовывает путешествие World of Splendor, которое доставит гостей в 71 порт на шести континентах за 140-дневное путешествие. Regent Suite, названный самым «эксклюзивным жилым комплексом на море», является вершиной декадентских номеров.

Круиз стартует в Майами в январе 2027 года и завершится в Нью-Йорке в июне. Кругосветное путешествие на борту Seven Seas Splendor пройдет по Гонолулу, Бора-Бора, Сингапуру и Касабланке с региональными остановками в Дубае, Абу-Даби, Маскате, Дохе и Джидде. У путешественников также будет возможность осмотреть 73 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цены начинаются от 89 799 долларов на человека за номер Veranda Suite H и доходят до 837 299 долларов человека за номер Regent Suite. Учитывая цены, рассчитанные на двухместное размещение, это означает, что пары заплатят 1,7 миллиона долларов.

Люкс Regent находится на 14 этаже и имеет площадь 412 квадратных метров. Есть веранда площадью 120 квадратных метров и застекленный солярий с сауной, паровой баней и джакузи.

В роскошном люксе также есть работы Пикассо и рояль. В пакет привилегий входят бесплатные внутренние рейсы первого класса или международные рейсы бизнес-класса, личный автомобиль и услуги гида в каждом пункте назначения, спа-услуги в номере и услуги дворецкого по вызову.

Перед путешествием путешественники остановятся на одну ночь в роскошном отеле в Майами и смогут посетить предкруизный гала-концерт.

Музей Seven Seas Splendor, открытый в 2020 году, известен своей роскошью и содержит коллекцию произведений искусства стоимостью 5 миллионов долларов, включая работы Жоана Миро и Пикассо.

В каждом люксе также есть собственный балкон. Бронирование откроется 10 апреля, но предварительная регистрация уже идет.

