Инара Акопян родилась и выросла в Латвии, но 13 лет назад вместе с мужем Владиславом решились на кардинальные перемены – семья переехала в Норвегию, в город Ставангер. За эти годы она сделала блестящую карьеру - прошла путь от простой медсестры до успешной бизнесвумен и владелицы престижной косметологической клиники в самом сердце Европы.

Как все начиналось

В 2013 году я была медсестрой интенсивной терапии, работала в диспетчерской скорой помощи, а муж трудился поваром. Нам было по 25 лет, в Латвии у нас была маленькая зарплата и огромная нагрузка, но зато были большие амбиции. И мы решили эти амбиции реализовать в Норвегии.

В городе Ставангер, куда мы переехали, я начала работать в больнице в отделении пульмонологии, а затем в реанимации. Здесь меня поразил уровень медицины: пациенты получают индивидуальное внимание, а сотрудники — заботу о своем психологическом здоровье. Когда мой отец заболел раком, я смогла взять отпуск, обратиться к психологу и полностью восстановиться — такой подход в Латвии просто немыслим.

От реанимации к эстетике

Я всегда любила учиться чему-то новому. В Норвегии меня увлекла эстетическая косметология — например, казалось невероятным, что можно исправить последствия неудачного перманентного макияжа без боли и следов! Я стала обучаться у лучших специалистов, участвовала в международных семинарах, включая IMCAS и AMWC, изучала топографическую анатомию лица на кадавер-курсах в Ницце под руководством пластического хирурга Екатерины Кудиновой и патологоанатома Винцента Касоли. Мои учителя и наставники показали мне, что эстетическая косметология — это не «кукольное лицо», не накачанные губы, а индивидуальный подход и естественная красота. Я закупила оборудование премиум класса, открыла свой кабинет, пошли первые клиенты… Я видела, что женщины довольны результатом моих процедур и ощущала настоящий прилив счастья: значит, моя работа имеет смысл!

Первый бизнес-опыт

Я все больше углублялась в специфику профессии, клиентов прибавлялось и пришло понимание, что пора расширяться. Я столкнулась с бюрократией, языковым барьером и чужой ментальностью, но совершила невозможное – за 30 дней открыла собственную косметологическую клинику Sillage.

В Норвегии есть свои нюансы: там не принято выделяться, все косметологи работают по однотипным шаблонам, а обещания не всегда совпадают с действиями. Но мне важно было строить бизнес с «человеческим лицом»: только индивидуальный подход и только высококлассное оборудование.

«Не перестаю учиться и осваивать новое!»

Сейчас я сама выполняю множество процедур — ботокс, филеры, лазерное удаление перманента, стимуляцию коллагена. Доктор, с которым я работаю, делает медицинские инъекции, включая ботокс от мигрени и потливости. Наш подход бережный, нетравматичный, и женщины уходят от нас с естественным, живым лицом.

Есть и совершенно новое направление, которое я внедряю в своей клинике. В 2024 году на IMCAS (Международный конгресс дерматологов, косметологов и пластических хирургов) я впервые познакомилась с экосомами. Это технология для комплексного улучшения качества кожи лица, омоложения, регенерации и оздоровления на клеточной уровне. Экосомы восстанавливают эластин и коллаген, заживляют поврежденную кожу, оказывают противовоспалительное действие, восстанавливают здоровые процессы в клетках кожи, лечит алопецию. Я почувствовала, что за этой технологией будущее.

Я начала обучаться, углубляться в тему и совершенствовать свои протоколы. Вернулась в Норвегию вдохновленной и готовой внедрять инновацию. Но моя компаньонка работать по этой технологии отказалась. Она считала процедуру «опасной» и «непонятной». И это несмотря на международные исследования и сильную доказательную базу! Потом я поняла, что не была проблема технологии — это была разница менталитетов. В Норвегии часто боятся нового, особенно если инновацию внедряет иностранный специалист. И тем не менее я стала работать с экосомами – клиенты пошли и оставались очень довольны впечатляющими результатами.

Прошло два года — и сегодня экосомы стали главным косметологическим трендом Норвегии. То, что сейчас называют «новинкой», я делаю уже почти два года, получая у своих клиентов стабильные результаты.

В ноябре 2025 года в нашу клинику приехал представитель @dermoaroma Norge и вручил мне награду как эксперту экосом в Норвегии. Это стало важным подтверждением, что я выбрала правильный профессиональный путь.

Бизнес с женским лицом

Быть женщиной в бизнесе непросто. Когда я снимала помещение для клиники, арендодатель удивился, что я хочу половину этажа для «женского дела». Первое время я все делала сама — была и специалистом, и администратором, и уборщицей, потому что не могла платить высокую зарплату местным сотрудникам.

Зато теперь могу гордиться, что приняла на работу косметологов из Латвии. Это прекрасные специалисты, чей подход мне очень импонирует: это не про «срубить бабла по-быстрому», не «втюхать» любыми способами услугу, а про честный, бережный и индивидуальный подход к клиенту.

Мои принципы

Эстетическая косметология — это сохранение индивидуальности, а не «губы уточкой», «скулы по шаблону» и «инстаграмная ваниль».

Учиться нужно постоянно, практиковаться и перенимать опыт лучших специалистов.

Думать о людях, стараться давать им лучшие результаты и видеть в итоге их счастливые лица – это моя главная профессиональная миссия.

Моя гордость

Я построила успешный бизнес в чужой стране с нуля. В прошлом году моей клинике исполнился год и мы организовали праздник. Билеты на него были раскуплены за 2 часа и 80% гостей были норвегами. Думаю, это серьезный показатель успеха.

Я по кирпичикам складываю свою профессию косметолога - осознанно, бережно, с любовью к делу. Учусь у лучших, развиваюсь, и, наконец, позволяю себе быть среди «своих».

Мои клиенты. Большинство приходит ко мне после процедур и благодарит. Никогда не забуду женщину, которая пришла ко мне после случая домашнего насилия (муж разбил о ее голову бутылку). Я удалила ей шрам, который она тщательно маскировала косметикой, всего за одну процедуру. Она была так счастлива!

Технологии и инновации, которые я применяю в своей клинике. Я сама избавилась от мешков и морщин под глазами. И это была не пластика, а косметологические процедуры. То есть, я прибегаю к тем же методам, которые предлагаю своим клиентам.

Моя семья, которая, конечно, для меня на первом месте. Муж Владислав – моя опора и поддержка. Он верит в меня, как никто другой. У нас с мужем двое детей – дочка София и сын Амир. Пока они маленькие, я стараюсь как можно больше времени проводить с ними.

Мои мечты

Хочу развивать медицинский туризм, привлекая норвежских клиентов в Латвию, где работают отличные врачи. И, соответственно, приглашать латвийских женщин в свою клинику в Норвегии.

