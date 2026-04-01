Грандиозная премьера «Дьявол носит Prada 2»: Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип ослепили стилем

Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грандиозная премьера «Дьявол носит Prada 2»: Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип ослепили стилем

Легендарные актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй вновь объединились, чтобы с шиком представить миру вторую часть культовой модной саги, вызвав настоящий фурор.

Мехико стало эпицентром модного события: здесь состоялась долгожданная премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Главные звёзды картины, неподражаемые Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, не только провели пресс-конференцию, но и эффектно прошлись по красной дорожке Музея Анауакалли. 43-летняя Энн Хэтэуэй буквально сияла в дерзком мини-платье, усыпанном пайетками, дополненном высокими кожаными ботфортами от Stella McCartney. Её старшая коллега, 76-летняя Мэрил Стрип, выбрала для вечера элегантный образ от Schiaparelli.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй

Сюжетные повороты сиквела

Сюжет второй части «Дьявол носит Prada» обещает захватывающие события: спустя два десятилетия легендарный редактор модного журнала Миранда Пристли (в исполнении Мэрил Стрип) неожиданно сталкивается со своей бывшей ассистенткой Эмили (Энн Хэтэуэй), которая за это время успела стать руководителем конкурирующего издания. Интрига гарантирована!

Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант в фильме "Дьявол носит Prada" (2006 год)

