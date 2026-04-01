Мехико стало эпицентром модного события: здесь состоялась долгожданная премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Главные звёзды картины, неподражаемые Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, не только провели пресс-конференцию, но и эффектно прошлись по красной дорожке Музея Анауакалли. 43-летняя Энн Хэтэуэй буквально сияла в дерзком мини-платье, усыпанном пайетками, дополненном высокими кожаными ботфортами от Stella McCartney. Её старшая коллега, 76-летняя Мэрил Стрип, выбрала для вечера элегантный образ от Schiaparelli.

Сюжетные повороты сиквела

Сюжет второй части «Дьявол носит Prada» обещает захватывающие события: спустя два десятилетия легендарный редактор модного журнала Миранда Пристли (в исполнении Мэрил Стрип) неожиданно сталкивается со своей бывшей ассистенткой Эмили (Энн Хэтэуэй), которая за это время успела стать руководителем конкурирующего издания. Интрига гарантирована!