Леонид Гайдай придумал фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" после ошеломительного успеха своей прошлой картины "Операция Ы". На сегодняшний день "Кавказская пленница", увидевшая свет 1 апреля 1967 года, считается несравненной классикой советского кинематографа. История создания картины полна интересных и даже неожиданных фактов, о которых не все знают.

* Сюжет основан на реальных событиях

Идея снять "Кавказскую пленницу" пришла Гайдаю случайно. Он прочитал заметку в газете о том, что на Кавказе джигит выкрал возлюбленную из её родного дома. Этот старый обычай так вдохновил режиссёра, что он решил по его мотивам снять фильм.

* Серий должно было быть две

Изначально Гайдай задумывал снять фильм в 2 сериях. Первая рассказывала бы историю студентки Нины, которую похитил местный начальник, и называлась бы эта часть "Кавказская пленница". А вторая часть была бы посвящена экспедиции в горах Кавказа, где герои фильма пытаются найти йети. И называлась эта часть "Снежный человек". Но редколлегии понравилась только первая часть фильма, её и оставили.

* Проблемная фамилия

У Саахова изначально должна была быть другая фамилия — Охохов. Но выяснилось, что в Министерстве культуры есть сотрудник с такой фамилией. Тогда её заменили на Саахов, но созвучную фамилию носил чиновник "Мосфильма" — Сааков. Проблему решила глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева, которая распорядилась оставить фамилию "Саахов".

* Надежда Румянцева озвучила Нину

Наталья Варлей хоть и прекрасно справилась со своей ролью, но опыта в озвучивании у неё не было. Гайдай решил, что пусть этим лучше займётся профессионал, и нанял для озвучки Надежду Румянцеву. Но и у Натальи был "звёздный час" за весь фильм. Она своим голосом сказала лишь одну фразу: "Ошибки не надо признавать, их надо смывать кровью!"

* У Натальи Варлей не было актёрского образования

Актрису на роль Нины искали дольше всех. Гайдай провёл около 50 кинопроб, но ни одна кандидатка ему не нравилась, хотя на пробы приходили такие потрясающие актрисы, как Наталья Кустинкая, Лариса Голубкина и другие. Леонид Иович никак не мог разглядеть в них обаятельную студентку для своей киноленты. И тут ассистентка режиссёра вспомнила, что на Одесской киностудии есть 19-летняя циркачка по имени Наталья. Девушка на тот момент работала эквилибристкой. Из "Мосфильма" ей направили телеграмму с просьбой приехать на кинопробы. Наталья из банального любопытства поехала и получила роль, которая в будущем ее прославила.

* Последний фильм, где троица появилась вместе

Несмотря на дружеские отношения Труса, Балбеса и Бывалого в фильмах, в реальной жизни актёры не ладили. Моргунов, играющий Бывалого, был взрывной и скандальной личностью и постоянно ругался с коллегами и съёмочной группой. Никулин вообще не хотел вновь сниматься в прежнем составе и собирался отказаться от работы. Но Гайдай смог уговорить актёров. Ближе к концу съёмок Моргунов разругался со всей командой и наотрез отказался работать дальше. Режиссёру пришлось вырезать часть его сцен, а в финале на общих планах Бывалого играет дублёр. После "Кавказской пленницы" Никулин, Вицин и Моргунов вместе не работали.

* Опасные трюки

Эпизод, где Нина прыгает за Шуриком в реку, Гайдай хотел снять с дублёршей, не решился рисковать актрисой. Для этого наняли мастера спорта по прыжкам в воду. Как позже оказалось, дублёрша Натальи не была спортсменкой, а назвалась ею, чтобы засветиться на экране. В итоге лже-спортсменка начала тонуть, и Варлей пришлось броситься в ледяную воду, чтобы спасти свою дублёршу.

Во время съемки эпизода, где Шурик плывет по реке в спальном мешке, чуть не произошло страшное: мешок вовремя не успели перехватить, и он поплыл дальше положенного. Через несколько десятков метров его все же поймали и все обошлось. Камеры в этот момент были включены, поэтому в фильм попали те самые кадры, когда актёр едва не утонул по-настоящему.

* Всем шампанского!

Гайдай не просто любил импровизации - он поощрял актёров, когда они интересно и с юмором импровизировали. За каждую удачную «отсебятину» Леонид Иович дарил актёру бутылку шампанского. Больше всего бутылок было у Никулина, аж 24 штуки. Вицин же был в отстающих. Но в конце фильма он реабилитировался и стал автором знаменитой сцены, где троица перегородила дорогу, а стоящий посередине Трус начинает извиваться и в итоге падает на колени.

* Это не монтаж

Многие думают, что сцена, где Балбес лежит на кровати во весь рост и умудряется почесать пятку рукой, – монтаж. На самом деле это рука карлика, спрятанного под одеялом. Трюк предложил Юрий Никулин.

* Цензура не пропустила вступительную сцену фильма

Она должна была быть такой: Трус подходит к забору и пишет букву "Х". Следом подходит Балбес и дописывает "У". Это замечает милиционер и дует в свисток. Но Бывалый быстренько дописывает "Художественный фильм".

* Фильм спас... Брежнев

Председатель Госкино СССР Алексей Романов картину раскритиковал: Ему не понравилось всё, начиная от сценария и заканчивая шутками. "Кавказскую пленницу" ждало забвение, но фильм спас случай. Леонид Брежнев попросил прислать ему какой-нибудь свежий смешной фильмец. Кроме "Кавказской пленницы" ничего нового не было, поэтому Леониду Ильичу достался именно этот фильм. Он был в восторге от увиденного и распорядился немедленно показать комедию массовому зрителю.

* Кто качал шприц?

В одном из любимых зрителями эпизодов, где Бывалому делают укол огромным шприцем, кололи подушку. Она лежала на стуле без сиденья между ног у Моргунова. Рядом лежал Никулин, который и качал иголку шприца, проткнувшего подушку.