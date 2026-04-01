Киньте этот овощ в воду и на выходе получите красивые голубые яйца: лайфхак к Пасхе

Люблю!
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киньте этот овощ в воду и на выходе получите красивые голубые яйца: лайфхак к Пасхе

Вам понадобится всего один безопасный ингредиент.

К Пасхе можно покрасить яйца в голубой цвет без использования готовых красок. Для этого подойдёт краснокочанная капуста — натуральный и безопасный краситель. Интенсивность оттенка будет зависеть от времени выдержки яиц в отваре.

Нужно снять с капусты листья, залить их водой, добавить соль и варить 15-20 минут. В полученный горячий отвар следует влить две столовые ложки уксуса, после чего поместить туда яйца.

Настаивать их в отваре нужно не менее трёх часов: чем дольше, тем насыщеннее получится цвет. Для достижения яркого голубого оттенка рекомендуется оставить яйца в отваре на шесть часов.

Читайте нас также:
#пасха #кулинария #традиции #яйца #еда
Редакция BB.LV
