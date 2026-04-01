Мёд и корицу назвали средством для борьбы с лёгкой бессонницей

Люблю!
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мёд и корицу назвали средством для борьбы с лёгкой бессонницей

Комбинация мёда и корицы может оказать положительное влияние при борьбе с лёгкой бессонницей, сообщила специалист в области диетологии Росио Перес. Об этом пишет Deia.

По данным диетолога, приём этой смеси в вечернее время способен улучшить качество сна: сделать его более крепким, а утреннее пробуждение — более бодрым. Однако специалист акцентирует внимание на том, что подобный эффект не сопоставим с результатами, которые дают снотворные препараты.

Действие смеси обусловлено её влиянием на ключевые процессы, отвечающие за здоровый сон. Так, корица способствует нормализации уровня глюкозы в крови, оказывает успокаивающее действие на нервную систему и мышечную ткань. Мёд, в свою очередь, помогает поддерживать оптимальный уровень энергии в течение всей ночи.

Диетолог рекомендует употреблять данную смесь в тёплом виде. Для приготовления необходимо смешать одну столовую ложку натурального мёда с одной чайной ложкой молотой корицы. Смесь можно принять в неизменном виде или развести в небольшом количестве тёплой, но не горячей воды. Людям, страдающим от сахарного диабета, не рекомендуется использовать этот метод улучшения сна из-за высокого содержания сахаров в мёде.

#сон #бессонница #корица #здоровье #мед
