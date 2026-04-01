Chanel haute couture весна-лето 2026

Последние месяцы мы активно делились с вами ключевыми модными направлениями 2026 года, уделяя особое внимание грядущему теплому сезону. Пришло время углубиться в детали, ведь порой не столько фасоны и ткани определяют актуальность образа, сколько его цветовое решение. Именно правильно подобранный трендовый оттенок способен мгновенно преобразить ваш наряд в ультрамодный хит. Внимательно изучив фотографии с последних показов, мы обнаружили еще один невероятно популярный оттенок, который будет на пике весной и летом, сохраняя свою актуальность на протяжении всего года.

Мы говорим о шартрезе – дерзком, по-настоящему сочном зеленом, спектр которого простирается от нежного салатового до искрящегося лаймового и насыщенного цвета зеленого яблока. Возможно, его нельзя назвать универсальным, но именно эта особенность придает ему невероятную выразительность. Шартрез не стремится быть фоном, он – главный герой, мощный акцент, который моментально приковывает взгляды и требует от своей обладательницы изрядной доли смелости.

Balenciaga весна-лето 2026

Откуда взялось название?

К слову, это интригующее название цвету подарили не модные институты, не трендсеттеры из соцсетей и даже не именитые глянцевые журналы. Шартрез берет свои корни во французском монастыре Гранд-Шартрез, что уютно расположился в живописных Альпах. Именно там на протяжении веков создают легендарный травяной ликер, который представлен всего в двух цветовых вариациях: зеленой и желтой с легким зеленым подтоном. Сегодня в моде именно тот самый, первый, зеленый вариант, но с характерной «кислинкой», которая делает его безошибочно узнаваемым и таким притягательным.

Zimmermann весна-лето 2026

Шартрез на подиуме: многообразие проявлений

Когда мы слышим «небесно-голубой» или «розовый Барби», в нашем воображении мгновенно возникает четкий образ. Но шартрез удивительно многогранен, и коллекции весна-лето 2026 демонстрируют это во всей красе. Так, Prada представила кремовое платье-футболку с объемным подъюбником в более кислотном исполнении шартреза. Alaïa удивила асимметричной юбкой с необычной плиссировкой, выполненной в почти оливковом варианте этого цвета. Balenciaga показал чистый, искрящийся шартрез, отливающий желтизной при свете. Chanel сделала ставку на неоновую, более смелую версию, а Coperni и Maitrepierre вдохновились свежим зеленым яблоком. В работах Dries Van Noten, Diotima, Emilia Wickstead, Loewe, Burberry и Zimmermann этот оттенок также предстал в различных интерпретациях, но неизменно производил фурор. Некоторые дизайнеры выбрали его для создания ярких монохромных образов, другие же использовали шартрез как точечный акцент, чтобы оживить даже самые строгие и сдержанные коллекции.

Prada весна-лето 2026

Dries Van Noten весна-лето 2026

Шартрез в повседневной жизни: как носить и с чем сочетать

По данным Google Trends, «неоново-зеленый» и «зеленый шартрез» буквально взорвали поисковые запросы за последний месяц, став самыми желанными оттенками зеленого. Количество запросов на выпускные платья в этом цвете подскочило на целых 250%! Это красноречиво свидетельствует о том, что тренд давно вышел за рамки подиумов и активно завоевывает сердца модниц по всему миру. Во время Недели моды на улицах Парижа шартрез мелькал повсюду. Фэшиониста осознанно выбирали его, ведь этот оттенок моментально выделяется на фоне привычной базовой палитры, делая любой образ незабываемым. Что, безусловно, крайне важно в окружении множества других стильных персон и стритстайл-фотографов. Девушкам особенно полюбились макси и миди платья, модели с запахом и прямого кроя. Но встречались и куда более дерзкие решения: бомбер сочного зеленого в сочетании с коричневой замшевой юбкой, акцентная сумка, ярко выделяющаяся на фоне строгого серо-черного комплекта, или эффектные шартрезовые лодочки на каблуке.

Шартрез обладает такой мощной индивидуальностью, что не нуждается в хитроумных комбинациях. Поэтому освоить его в своем гардеробе будет удивительно просто. Стилисты чаще всего рекомендуют придерживаться формулы: один яркий элемент плюс базовая основа. Второй, не менее популярный, прием – это дуэт шартреза с черным. Черная сумка, элегантная обувь или строгий жакет прекрасно «приземляют» этот яркий оттенок, делая его более универсальным и повседневным. Третий беспроигрышный вариант – это сочетание с коричневыми, замшевыми или нежными молочными тонами. Такой микс придаст вашему образу ту самую «дорогую небрежность», которая сейчас на пике моды. Если же вы пока не готовы облачиться в кислотное платье или костюм, начните с малого: акцентная сумка, стильный ремень, балетки или даже платок в этом оттенке мгновенно вдохнут новую жизнь в ваш базовый гардероб. Примечательно, что даже именитые дизайнеры на подиумах часто использовали шартрез как эффектный акцент: яркая подкладка плаща, контрастные вставки на трикотаже или неожиданный цвет обуви – любой из этих приемов будет смотреться выигрышно.

