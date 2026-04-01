Дискуссия о шторках для душа – настоящая головоломка: нужно ли оставлять ее открытой, пренебрегая эстетикой, или закрывать ее и рисковать появлением грибка в душе. Многие выбирают первый вариант в надежде избежать плесени, но действительно ли это работает? Эксперт по клинингу Марла Мок в комментарии порталу southernliving.com дала четкий ответ на этот вопрос – как с гигиенической, так и с эстетической точки зрения.

Преимущества открытой шторки для душа

Решающий момент сводится к влаге. Рекомендуется оставлять шторку открытой после принятия душа, потому что это помогает ей полностью высохнуть.

"Открытая шторка для душа позволяет воздуху циркулировать вокруг неё, снижая вероятность возникновения плесени и грибка", – объясняет Мок.

Это также поможет шторке быстрее высохнуть и обеспечит её полное высыхание. Более свежая атмосфера и, возможно, даже визуально большее пространство – вот преимущества открытой шторки для душа.

Преимущества закрытой шторки для душа

Несомненно, закрытая шторка для душа имеет преимущество с точки зрения эстетики. Но есть и другие плюсы, в том числе – что может показаться удивительным – контроль над плесенью и грибком. Закрытая шторка способствует более равномерному ее высыханию. Это также предотвращает стекание воды с занавески на пол, образование луж возле стен или других мест, более подверженных росту плесени и грибка.

Что лучше?

Что касается позиции по поводу открытой или закрытой шторки для душа, Мок выступает за первый вариант, рекомендуя оставлять занавеску открытой как минимум на час после душа. "Это дает достаточно времени для высыхания и проветривания занавески, предотвращая накопление влаги, которое может привести к плесени и грибку", – объясняет она.

Лучшие методы предотвращения плесени и грибка

Мок также советует использовать вентилятор в ванной комнате как во время, так и после принятия душа. Также можно использовать осушитель воздуха, чтобы удалить избыток влаги из воздуха.

Эксперт также говорит, что важно регулярно чистить шторку для душа, чтобы предотвратить появление плесени.

"В зависимости от материала, многие шторки можно стирать в стиральной машине или протирать чистящим раствором. Вы также можете использовать подкладку, чтобы защитить основную штору от влаги, поэтому обязательно регулярно чистите или заменяйте ее, чтобы продлить срок ее службы", - говорит она.